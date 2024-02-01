США отомстят Ирану за гибель солдат ударами по Ираку и Сирии

Собеседники журналистов подчеркнули, что сейчас военные ждут благоприятных погодных условий, чтобы иметь лучшую видимость выбранных целей и не допустить жертв среди мирного населения.

Беспилотник атаковал военную базу США в Иордании утром 28 января. По данным СМИ, основной удар пришелся на площадку, где находились казармы. Жертвами атаки стали т рое американских военных, более 30 получили ранения Ответственность за удар президент США Джо Байден возложил на действующие в регионе группировки, которые поддерживают Иран. Он подчеркнул, что без ответа такое поведение не останется.

По данным СМИ, администрация Белого дома потребовала от военных разработать план таким способом, чтобы провести операцию против Ирана, но при этом не допустить расширения конфликта Израиля и ХАМАС на весь Ближний Восток.