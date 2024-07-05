05 июля 2024, 20:22

США отменили совместные учения с Грузией

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Власти США приняли решение отложить совместные военные учения с Грузией из-за пересмотра двусторонних отношений. Об этом сообщили на сайте Пентагона.

«США инициировали всеобъемлющий пересмотр двусторонних американо-грузинских отношений. В рамках этого пересмотра учения Noble Partner отложат на неопределенный срок», - отметили в заявлении.

К такому шагу Пентагон подтолкнули «ложные обвинения» со стороны грузинского правительства. В ведомстве отметили, что Грузия якобы уличила США и другие страны Запада в давлении с целью открытия второго фронта против России.

При этом в Пентагоне заверили, что партнерские отношения с Вооруженными силами Грузии продолжатся.

Ранее госсекретарь Энтони Блинкен заявил о о всестороннем пересмотре двухстороннего сотрудничества США и Грузии из-за закона об иностранных агентах.

Грузия США Пентагон Военные учения Отношения
05 июля 2024, 19:33
Названы имена новых глав МИД и Минобороны Британии
Global Look Press
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Новым министром иностранных дел Великобритании стал Дэвид Лэмми, министерство обороны возглавил Джон Хили. Их кандидатуры утвердил король Карл III после представления новым премьер-министром страны Киром Стармером, сообщила пресс-служба главы правительства королевства.

«Король был рад утвердить следующие назначения: достопочтенный Дэвид Лэмми, член парламента, назначен на пост государственного секретаря по иностранным делам, содружеству и развитию. <…> Достопочтенный Джон Хили, член парламента, - государственным секретарем по вопросам обороны» - указали в тексте заявления.

Также в список вошли все новые члены правительства. Впервые в истории пост канцлера казначейства Великобритании (или министра финансов) получила женщина. Его заняла Рейчел Ривз.

Кир Стармер стал новым премьер-министром Великобритании в пятницу, 5 июля, после аудиенции у короля Карла III. На выборах возглавляемая новым главой правительства Великобритании партия Лейбористов получила большинство мест в парламенте. Последние 14 лет пост премьер-министра и парламентское большинство сохраняли консерваторы.

Великобритания Карл III Кир Стармер
05 июля 2024, 18:58
Сунак попросил прощения у однопартийцев
Global Look Press
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Лидер Консервативной партии Великобритании Риши Сунак попросил прощения у однопартийцев после поражения на парламентских выборах. Его слова привело издание Sky News.

«Мне очень жаль, что мы не сумели добиться того, чего заслуживали теми усилиями, которые приложили», - сказал политик, обращаясь к участникам предвыборной кампании и кандидатам в парламент от партии.

Сунак добавил, что на посту премьер-министра отдал работе все свои силы, однако избиратели послали очень четкий сигнал - правительство Великобритании обязано измениться.

На выборах в британский парламент подавляющим числом голосов победу одержала Лейбористская партия после 14 лет нахождения консерваторов у власти. Новым премьер-министром страны стал председатель Лейбористской партии Кир Стармер.

Политолог Дмитрий Солонников в беседе с 360.ru предположил, что при Стармере Британия продолжит агрессию против РФ.

Великобритания Риши Сунак
05 июля 2024, 18:08
Орбан назвал главную задачу председательства Венгрии в ЕС
РИА «Новости»
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Главной задачей председательства Венгрии в Евросоюзе в ближайшие шесть месяцев станет борьба за мир. Об этом премьер-министр страны Виктор Орбан заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Москве.

«Главной задачей в предстоящие полгода нашего европейского председательства будет борьба за мир», - сказал он.

Переговоры Путина и Орбана прошли ранее 5 июля. Российский лидер отмечал, что страны не оставляют ведение результативного диалога , несмотря на непростую геополитическую обстановку. Он отметил, что Россия и Венгрия продолжают работу над атомной станцией «Пакш» и развивают проект в сфере энергетики.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что высоко ценит линию Орбана и попытки сопоставить позиции России и Украины.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков ранее отмечал, что Орбан не передавал Путину никаких посланий от Зеленского.

Венгрия Россия Евросоюз
05 июля 2024, 16:38
Умерла народная артистка СССР Лиана Исакадзе
РИА «Новости»
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Известная народная артистка СССР Лиана Исакадзе умерла на 78-м году жизни. Об этом сообщил Первый канал Общественного вещателя Грузии.

Причины смерти артистки не раскрыли.

Исакадзе родилась в Тбилиси в 1946 году. В 1968 году окончила Московскую государственную консерваторию имени П. И. Чайковского по классу скрипки. Солировала в Московской филармонии, исполняла классические произведения грузинских композиторов, Антонио Вивальди и других.

С 1964 по 1981 годы Исакадзе играла на скрипке Страдивари, в 90-х годах переехала жить во Францию и Германию. В 2002 году получила английскую медаль «2000 выдающихся музыкантов XX века».

Музыка

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