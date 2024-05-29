29 мая 2024, 03:56

США отказались признавать правительство талибов легитимной властью Афганистана

Unsplash
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США не признают возглавляемое талибами* правительство Афганистана легитимной властью страны. Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

«Мы не в той позиции и не будем в таковой, чтобы признать „Талибан“* официальным правительством Афганистана», - сказал Кирби, По его словам, если Россия признает их власть, это будет «плохим сигналом».

Ранее Министерство иностранных дел и Минюст России закончили проработку вопроса о возможном снятии с движения «Талибан»* статуса террористической организации.

Кроме того, Россия пригласила представителей «Талибана»* на Петербургский международный экономический форум.

* организация признана террористической, запрещена в РФ

США Афганистан Белый дом в США Россия
29 мая 2024, 02:29
ФРГ и Чехия предложили ЕС отказаться от российских энергоносителей
РИА «Новости»
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Германия и Чехия предложили Евросоюзу обсудить шаги для полного отказа от импорта российских энергоносителей и создать рабочую группу для решения этого вопроса. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

С таким предложением выступили министры экономики и торговли этих государств Роберт Хабек и Йозеф Сикела. Своими соображениями они поделились в письме к министру энергетики Бельгии Тинне ван дер Стратен.

«Ради нашего энергетического суверенитета и безопасности мы должны продолжать систематически сокращать импорт газа, нефти, а также радиоактивных материалов из России», - написали в документе.

Ранее гендиректор австрийской OMV Альфред Штерн заявил, что компания не готова отказаться от контракта с «Газпромом».

Германия Чехия Газ Россия Евросоюз Экономика
28 мая 2024, 22:43
Вещание Первого российского канала приостановили в Армении
Freepik
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Трансляция Первого российского канала в едином цифровом пакете телевизионных каналов в Армении приостановили. Об этом в интервью агентству «Арменпресс» сообщил министр высокотехнологичной промышленности республики Мхитар Айрапетян.

По его словам, компания «Первый Канал. Всемирная Сеть» задолжала теле- и радиовещательной сети Армении за 2,5 месяца.

Также он подчеркнул, что вещание прекращено до полного погашения долга.

Ранее страны ЕС решили запретить вещание ряд российских СМИ на своей территории. Рестрикции могут коснуться «Российской газеты», «Известий» и агентства РИА «Новости».

По словам официального представителя МИД Марии Захаровой, Россия не оставит без ответа решение о запрете вещательной деятельности российских средств массовой информации в Европе.

Долги Армения Первый канал
28 мая 2024, 21:33
Пассажиры рейса из Ямайки во Флориду запаниковали из-за предполагаемой посадки на воду
Pixabay
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Пассажиры самолета Airbus A321 авиакомпании Spirit Airlines поддались панике после сообщений пилота о возможной посадке на воду. Хаос на борту сняли на видео, его опубликовал британский таблоид Daily Mail.

Лайнер, летевший из Ямайки во Флориду, из-за механической поломки был вынужден вернуться в порт вылета. Пилот из предосторожности предупредил о возможной аварийной посадке на воду. Это вызвало панику в салоне самолета, многие пассажиры в спешке начали надевать спасательные жилеты.

Известно, что лайнер благополучно вернулся в аэропорт Ямайки, и пассажиры смогли покинуть салон.

Рейс авиакомпании RedWings в Тель-Авив задержали на 12 часов в аэропорту Домодедово. Задержка произошла по технической причине, пояснили в воздушной гавани.

Видео Флорида Самолеты Авиакомпании
28 мая 2024, 21:07
Таиланд одобрил проект письма о вступлении в БРИКС
РИА «Новости»
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Правительство Таиланда согласовало текст письма о намерении страны вступить в БРИКС. Об этом сообщило новостное издание Thansettakij со ссылкой на пресс-секретаря канцелярии премьер-министра Чая Ватчаронга.

«На собрании кабинета министров было решено одобрить проект письма, выражающего намерение Таиланда присоединиться в качестве члена группы стран БРИКС», - передало издание слова пресс-секретаря.

Процесс присоединения Таиланда к объединению может ускорить предстоящий саммит стран БРИКС в России, отметил Ватчаронг.

Недавно о намерении вступить в БРИКС сообщила Шри-Ланка. Страна проведет консультации с Индией и попросит ее поддержки на пути вступления в объединение.

Саммиты Россия Таиланд БРИКС

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