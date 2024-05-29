США отказались признавать правительство талибов легитимной властью Афганистана

«Мы не в той позиции и не будем в таковой, чтобы признать „Талибан“* официальным правительством Афганистана», - сказал Кирби, По его словам, если Россия признает их власть, это будет «плохим сигналом».

Ранее Министерство иностранных дел и Минюст России закончили проработку вопроса о возможном снятии с движения «Талибан»* статуса террористической организации.

Кроме того, Россия пригласила представителей «Талибана»* на Петербургский международный экономический форум.

* организация признана террористической, запрещена в РФ