«США никогда не признают легитимности и итогов этого фиктивного голосования, проводимого на территории суверенной Украины в рамках российских президентских выборов», - сказал он.

Мэттью Миллер заявил, что страна не согласилась с итогами референдумов об интеграции. Он пригрозил ответственностью наблюдателям на выборах президента.

Референдумы в Донбассе о присоединении к России прошли в сентябре 2022 года. Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что мир никогда не признает их результаты. По словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, бывший глава Госдепа Джон Керри согласился с легитимностью присоединения Крыма , но предложил провести еще одно голосование.