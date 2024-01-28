28 января 2024, 08:40

США отказались от военных учений с «проблемными» странами Африки

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Пентагон решил отменить совместные военные учения с Эритреей, Эфиопией, Мали, Нигером, Суданом и Буркина-Фасо. Об этом сообщила газета Washington Post.

Министерство обороны США также собиралось провести военные маневры с некоторыми другими «проблемными» африканскими государствами, указали в издании. По данным газеты, на эти цели планировалось потратить миллионы долларов.

Пентагон направил запрос о проведении учений в конгресс, но тот отклонил документ, так как американское законодательство запрещает предоставлять помощь в безопасности государствам со свергнутым правительством или обвиненном в нарушении прав человека.

В издании предположили, что планы Пентагона могли поменяться из-за критики Белого дома со стороны демократов. Газета напомнила, что на этой неделе конгрессмены Бен Кардин и Элизабет Уоррен обратились к министру обороны Ллойду Остину и потребовали от него гарантий, что армии из государств, в которых произошел военный переворот, не станут участниками совместных с США маневров.

Ранее политолог Николай Топорнин перечислил страны Африки , в которых в 2024 году может произойти смена власти. По его мнению, предпосылки для военного переворота фиксируются в Нигере, Мали, Буркина-Фасо, Эритрее, Судане и Сомали.

США Африка Пентагон Военные учения Военные Армия Судан Нигер
28 января 2024, 08:57
Трампа заподозрили в желании увеличить пошлины на весь импорт из Китая
Unsplash
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Бывший президент США Дональд Трамп обсуждал со своими советниками введение пошлин в размере 60% на китайские товары. Об этом сообщила газета Washington Post.

По информации издания, американский экс-лидер в случае своего переизбрания хочет устроить «новую масштабную экономическую атаку на Китай». Трамп рассматривает различные варианты для удара по китайской экономике.

В газете добавили, что планы бывшего президента могут привести к «глобальной торговой войне».

«В частном порядке Трамп обсуждал с советниками возможность введения единых тарифов в размере 60% на весь китайский импорт», - отметили в издании.

По мнению опрошенных газетой экономистов, «атаки по Китаю» могут привести к огромным сбоям не только в экономике США, но и всего мира. Журналисты добавили, что результаты введения пошлин, «намного превзойдут последствия торговых войн первого срока Трампа».

Ранее американский экс-президент сравнил границу США с «открытой раной» , из-за которой страна гибнет. Он предупредил американцев, что из-за ухудшения ситуации с нелегальными мигрантами в стране может произойти катастрофа.

США Торговая война Китая и США Войны Пошлины Китай Экономика
28 января 2024, 08:57
«У нас ножи, у них пистолеты». ВМС Британии назвали бессильными против хуситов
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Ни один корабль военно-морских сил Британии не оказался оснащен для того, чтобы вести огонь по наземным объектам хуситов в Йемене. Об этом написало издание The Telegraph со ссылкой на источники.

Вести огонь по другим кораблям или суше на эсминцах можно только с помощью артиллерийских орудий в носовой части. Британские войска могут поражать наземные цели только с помощью подлодок и авиации. Один из собеседников издания, контр-адмирал Крис Пэрри, отметил, что британские ВМС не способны «идти в ногу» с российскими и китайскими.

«Вы не возьмете с собой нож на перестрелку, и на данный момент у нас ножи, а у них пистолеты», - посетовал Пэрри.

Бывший представитель Минобороны Британии в беседе со СМИ назвал ситуацию скандальной и возмутительной.

Ранее стало известно, что Великобритания собирается досрочно списать два военных корабля - HMS Argyll и HMS Westminster - из-за нехватки моряков. Фрегаты могут утилизировать или продать союзникам. Украина уже выразила желание получить эти корабли.

Великобритания Корабли Йемен
28 января 2024, 08:44
Гутерриш призвал не прерывать работу БАПОР
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Два миллиона жителей Газы зависят от помощи со стороны Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ. Однако сейчас объем финансирования организации не удовлетворит все их потребности. Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал не прерывать работу БАПОР, написало РИА «Новости».

«Я настоятельно призываю правительства, которые приостановили свои взносы, хотя бы гарантировать непрерывность деятельности БАПОР», - заявил он.

Деятельность сотрудников БАПОР нужна населению палестинского анклава. Гутерриш отметил, что предполагаемые проступки некоторых лиц из организации должны иметь последствия. Но наказывать тысячи невиновных нельзя.

При этом Генсек ООН обещал, что сотрудников БАПОР, вовлеченных в акты терроризма, ждет уголовное преследование. Гутерреш призвал расследовать обвинения Израиля в причастности сотрудников Ближневосточного агентства к связям с ХАМАС. Несколько стран, включая США, Великобританию, Германию и Канаду, объявили о приостановке финансирования БАПОР на фоне подозрений.

Ранее суд ООН обязал Израиль за месяц наказать виновных в геноциде палестинцев. Международная юстиция призвала к срочному освобождению заложников и признала право палестинцев в секторе Газа на самооборону. Израиль также должен принять срочные меры по гумпомощи палестинскому анклаву.

Палестино-израильский конфликт обострился 7 октября после того, как ХАМАС нанес массированный ракетный удар по территории Израиля. ЦАХАЛ в ответ начал атаковать объекты в секторе Газа.

Израиль Терроризм Работа ООН Конфликт Израиля и Палестины Беженцы
28 января 2024, 08:21
«Неприкрытое воровство». Россия предупредила Запад о последствиях конфискации недвижимости
РИА «Новости»
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Россия адекватно и эффективно ответит на любые попытки коллективного Запада конфисковать российскую недвижимость и активы. Такое заявление сделали в МИД РФ, написало РИА «Новости».

«Изъятие имущества Российской Федерации неправомерно и нарушает основополагающие принципы и нормы международного права, включая суверенное равенство государств», - сообщили в дипведомстве.

В МИД РФ добавили, что западные страны по отношению к российской собственности принимают нелегитимные меры. Любые попытки конфисковать имущество или активы России неминуемо повлекут адекватный и эффективный ответ, предупредили в министерстве.

«Вопиющее посягательство на суверенную недвижимость и банальное, неприкрытое воровство одной группой государств собственности другого», - оценили в МИД РФ действия Запада.

Евросоюз приступил к технической работе по использованию доходов от замороженных российских активов в интересах Украины. Комитет по международным отношениям американского сената почти единогласно высказался за этот законопроект. Но окончательное решение по конфискации вряд ли будет положительным , уверены эксперты, ведь у Штатов возникнут проблемы.

Конфискация Евросоюзом прибыли от российских активов ударит по евро - привлекательность валюты может снизиться. То же самое произойдет и долларом. Запад в целом начал считать, что Россия намерена разрушить мировую финансовую систему.

Отношения Международные отношения Россия Недвижимость Запад МИД РФ

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