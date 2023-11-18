Чтобы политика стран АТЭС была эффективной, нужно реагировать на интересы всех людей и экономик, говорится в декларации, принятой по итогам саммита в Сан-Франциско. В документе указали, что некоторые участники не считают АТЭС подходящей площадкой для обсуждения вопросов геополитики.

«США были вынуждены отказаться от политики из-за серьезнейшего давления мусульманских членов АТЭС», - сообщил источник на условиях анонимности.

Участники саммита выступили за создание свободной, справедливой, открытой и предсказуемой торговой и инвестиционной среды. Они также подтвердили приверженность сохранять открытыми свои рынки и устранять перебои в цепочках поставок.

Вице-премьер Алексей Оверчук, который возглавлял российскую делегацию, заявил, что итоговая декларация саммита АТЭС учитывает позицию России и не содержит никаких токсичных политических сюжетов.

При этом в документ не вошли конфликт на Ближнем Востоке и ситуация на Украине. Форум лидеров АТЭС 2023 года «Золотые ворота» завершился 17 ноября в Сан-Франциско.