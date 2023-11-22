Захарова отметила, что у западных «партнеров» очень короткая память, поэтому им следовало бы вспомнить о том, как в декабре 2013 года сторонники Майдана использовали «коктейли Молотова» против правоохранителей, а шеф Пентагона предостерегал тогдашние украинские власти от применения силы.

Когда на Украине в результате госпереворота пришло к власти новое правительство, его действия против регионов, которые выступили против происходящего, одобрили и ЕС и США. Так называемую антитеррористическую операцию (АТО) в Донбассе Запад принял без колебаний.

«Когда пришедшие незаконно, совершившие переворот, ставленники Запада отправили вооруженные силы подавлять тех, кто выступал за законную власть, весь Запад замолчал», - констатировала Захарова.

Также она напомнила о высказывании Барака Обамы после убийства полицейскими в США безоружного афроамериканца Брауна.

«Во время акции протеста применение насилия не может быть оправдано. <…>Поджогом зданий, автомобилей, уничтожению собственности, угрозе жизни людей нет оправдания», - привела его слова дипломат.

Опубликовала Захарова и еще одну цитату о попытке госпереворота в Гамбии в 2014 году. Согласно ей, Штаты «категорически осуждают» любую попытку захвата власти неконституционным путем.

По оценке представителя МИД, американцы порицают только те попытки неконституционных переворотов, в которых не участвуют.

«Про Украину <…> было заявлено, что народ восстал против ненавистного правительства и совершил „демократическую революцию“», - заметила она.