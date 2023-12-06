США оставили за Украиной право на решение о переговорах с Россией

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Он подчеркнул, что США не собираются ставить никаких условий и полностью отдают это решение на откуп властям и народу Украины.

«Определенно мы не собираемся диктовать эти условия», - привело заявление Кирби РИА «Новости».

Представитель Белого дома подчеркнул, что окончательное решение о продолжении, заморозке или завершении конфликта останется за президентом Украины Владимиром Зеленским.

Администрация президента США объявила, что выделенных средств на помощь Украине хватит только до конца года , если не направить дополнительные транши, против которых выступили члены Конгресса.

Кирби подтвердил, что после окончания выделенных на этот год средств помощь Украине остановится. Также он признал, что такие условия быстро приведут к поражению ВСУ.