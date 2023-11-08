США остались без средств для помощи Украины
У США нет средств для прямой бюджетной поддержки Украины, поэтому гуманитарная помощь может полностью прекратиться. Об этом заявил помощник главы Агентства по международному развитию (USAID) по делам Европы и Евразии Эрин Макки. Ее процитировало РИА «Новости».
«Без дальнейших ассигнований правительству Украины придется задействовать чрезвычайные меры. Речь идет об эмиссии денег и невыплате зарплат критически важным служащим, что может привести к гиперинфляции и нанести серьезный ущерб военной сфере», - сказал он.
По словам Макки, если конгресс не утвердит дополнительное финансирование для Украины, то партнерам США придется полностью прекратить реализацию подобных программ.
Страны «Большой семерки» пообещали продолжить поддерживать Украину, несмотря на эскалацию конфликта на Ближнем Востоке. Глава МИД Японии Еко Камикава заверил, что позиция G7 относительно санкций против России также осталась неизменной.