США опять решили усилить санкции против российской нефти

«Мы приближаемся к точке, в которой можно будет говорить о гораздо более жестком [санкционном] режиме, как в отношении теневого флота, так и в отношении объема нефти, который России разрешено поставлять на рынок», - заявил Сингх.

Он отметил, что в США попытаются сократить доход России от продажи нефти.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова объяснила, почему Америка негативно настроена к России. По словам дипломата, США бесит, что Россия во всем выбирает свой путь и не собирается прогибаться под Америку. Кроме того, россияне всегда сохраняют свои национальные интересы.

* Внесен в список иноагентов в России и включен в перечень нежелательных НПО