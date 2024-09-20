20 сентября 2024, 05:50

США опять решили усилить санкции против российской нефти

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США решили еще больше ужесточить антироссийские ограничения, включая объем поставок нефти на мировой рынок и ее транспортировку. Об этом заявил заместитель советника лидера Штатов по национальной безопасности Далип Сингх в своей речи на заседании фонда Карнеги*.

«Мы приближаемся к точке, в которой можно будет говорить о гораздо более жестком [санкционном] режиме, как в отношении теневого флота, так и в отношении объема нефти, который России разрешено поставлять на рынок», - заявил Сингх.

Он отметил, что в США попытаются сократить доход России от продажи нефти.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова объяснила, почему Америка негативно настроена к России. По словам дипломата, США бесит, что Россия во всем выбирает свой путь и не собирается прогибаться под Америку. Кроме того, россияне всегда сохраняют свои национальные интересы.

* Внесен в список иноагентов в России и включен в перечень нежелательных НПО

США Доходы Санкции Нефть Россия
20 сентября 2024, 05:25
Ученые вычислили, где именно начался коронавирус
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Очагом распространения коронавируса стал рынок морепродуктов Хуанань. Это следует из статьи, опубликованной журналом Cell.

«Общий предок генотипов вируса с рынка должен быть такой же, что и у пандемии <…> Мы обнаружили, что общий предок связанных с рынком геномов был эквивалентен предку более крупной пандемии», - заявили авторы материала.

Ученые выяснили, что на рынке торговали млекопитающими, которые могли передавать COVID-19. Это циветы, енотовидные собаки и бамбуковые крысы. Зверей продавали нелегально. Большая часть клеток находилась в западной части рынка. Именно там и зафиксировали первые заболевания.

Ранее врач-терапевт, кардиолог Анна Ратникова рассказала, что все новые виды коронавируса - это варианты известного «омикрона». При этом основные симптомы заболевания не изменились.

Собаки Ученые Вирусы
20 сентября 2024, 03:51
США арестовали россиянина по делу об экспорте микроэлектроники в РФ
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Суд в штате Флорида решил взять под стражу 44-летнего Дениса Постового, которого обвинили в незаконных поставках микроэлектроники. Об этом сообщил адвокат россиянина Тодд Алан Фостер в беседе с ТАСС.

«Сегодня состоялось слушание, и судья распорядился взять Дениса под стражу и доставить в Вашингтон, где по этому делу были предъявлены обвинения», - заявил юрист.

По словам Фостера, следующие слушания по делу уже пройдут в Вашингтоне. Их дату пока не назначили.

Постового арестовали во Флориде. В материалах дела сказано, что он с февраля 2022 года закупал и якобы нелегально экспортировал из США в Россию микроэлектронные компоненты. В Министерстве юстиции страны заявили, что эти детали могут использовать в производстве дронов.

США Суд Адвокаты Экспорт Вашингтон Флорида Россия Аресты
20 сентября 2024, 03:40
«Израиль приложил руку». Операцию по подрыву пейджеров в Ливане готовили долгие годы
РИА «Новости»
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Операцию по подрыву пейджеров членов движения «Хезболла» в Ливане долго и тщательно планировали, сообщил источник американского телеканала ABC News в ЦРУ. По его словам, на это ушло не менее 15 лет.

«Израиль приложил руку к производству пейджеров, которые взорвались на боевиках „Хезболлы“ на этой неделе, причем этот тип операции по „перехвату цепочки поставок“ планировался по крайней мере 15 лет», - отметили журналисты.

Источник объяснил, что в планировании атаки участвовали подставные компании. При помощи израильских разведчиков компанию, которая производила пейджеры, несколько раз «подставили», добавил он. По его словам, ЦРУ долгое время использовало эту тактику, хоть и «неохотно», потому что при подобных взрывах высок риск гибели невинных людей.

Взрывы в Ливане гремели несколько дней подряд. В результате подрыва устройств в среду погибли 25 человек , рассказал глава Минздрава страны Фирас Абъяд. Более 600 получили ранения.

Израиль Взрывы пейджеров в Ливане
20 сентября 2024, 01:42
ЦАХАЛ совершил серию атак на 100 пусковых установок и объектов в Ливане
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ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) атаковал около 100 пусковых установок и объектов на юге Ливана. Сообщение пресс-службы армии еврейского государства привело РИА «Новости».

«Ночью истребители ВВС атаковали объекты террористической инфраструктуры „Хезболла“ в районах Шехин, Тайбе, Блида, Мис-эль-Джабль, Итарун и Кфар-Кила на юге Ливана, а также склад оружия в районе Аль-Хьям на юге Ливана», - уточнили в ЦАХАЛ.

Также израильские военные ударили артиллерийским огнем по нескольким районам в южной части Ливана.

Ранее в ЦАХАЛ сообщили об утверждении планов по продолжению войны на «северном фронте» - на границе с Ливаном. Армия Израиля продолжила наносить удары по целям, чтобы подорвать потенциал «Хезболлы». Кроме того, солдаты ведут работу по обеспечению безопасности на севере еврейского государства, чтобы местные жители могли вернуться в свои дома.

Израиль Военные Войны Оружие Армия Ливан

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