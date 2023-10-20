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«Примечательно, что мифы о рисках пребывания в России исходят от представителя страны (пресс-секретаря Госдепартамента США Мэттью Миллера - прим. ред.), которая на протяжении 15 лет ведет настоящую охоту за российскими гражданами в третьих государствах», - сказано в публикации.

В документе отметили, что число подобных происшествий превысило 60. Россияне сталкиваются с предвзятым отношением со стороны правосудия США в случае ареста и экстрадиции. Помимо этого в посольстве указали на «нечеловеческие условия тюремного содержания» российских граждан и отказы им в необходимом лечении.

Ранее посол России в Штатах Анатолий Антонов заявил, что американская сторона не смогла обосновать высылку двух сотрудников российского посольства из страны. По его словам, таким образом Вашингтон решил отомстить Москве.