США ограничат экспорт чипов и моделей ИИ

«Эта политика призвана создать надежную технологическую экосистему и защитить нас от рисков, связанных с национальной безопасностью в области ИИ, при этом поддерживая инновации и технологическое лидерство США», - сказала глава ведомства Джина Раймондо.

По нововведениям, в стране ограничат выдачу новых лицензий для экспорта передовых чипов и ИИ-моделей в страны, которые «предоставляют угрозу». По мнению правительства, благодаря принятым ограничениям США смогут избежать использование ИИ для разработки оружия, кибератак или массовой слежки со стороны враждебных государств.

В правительстве заверили, что союзники и партнеры США при этом продолжат пользоваться передовыми технологиями без ограничений.

Ранее телеканал CNN сообщил, что порядка 41% крупных компаний хотят к 2030 году уволить часть сотрудников и автоматизировать задачи с помощью ИИ. Такие результаты получили специалисты, которые опросили сотни крупных компаний по всему миру в рамках исследования «Будущее работы».