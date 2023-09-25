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Администрация американского президента Джо Байдена хочет уже на этой неделе одобрить заявку Израиля на включение его в список стран, чьи граждане смогут въезжать в США без виз. Об этом сообщил телеканал ABC News , ссылаясь на источники в истеблишменте Соединенных Штатов.

По данным собеседников канала, о решении официально объявит министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас в четверг. Однако до этого он должен получить рекомендации от государственного секретаря Энтони Блинкена.

Джо Байден и премьер-министр Израиля Биньямином Нетаньяху обсуждали безвиз во время переговоров на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке на прошлой неделе.

Тем временем Россия обсуждает возможность безвизового режима с Бахрейном, Оманом, Саудовской Аравией, Кувейтом и Малайзией. Об этом сообщал министр экономического развития Максим Решетников.