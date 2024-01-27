США одобрили продажу F-16 Турции после ее решения по Швеции

«Сегодня председатель сенатского комитета по иностранным делам Бен Кардин приветствовал ратификацию Турцией вступления Швеции в НАТО и сообщил, что теперь разрешит продажу Турции истребителей F-16», - сказано в сообщении.

Ранее Турция одобрила вступление Швеции в НАТО. Государство подало заявку на присоединение к блоку еще в 2022 году. Турецкая сторона выдвинула условия, после выполнения которых Анкара согласится со вступлением Стокгольма в альянс. В итоге документы о ратификации заявки начали рассматривать в парламенте Турции с октября 2023 года.