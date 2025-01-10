10 января 2025, 19:15

США объявили о введении самых масштабных санкций против российской энергетики

РИА «Новости»
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Соединенные Штаты объявили о введении самых масштабных санкций против российского сектора энергетики. Об этом заявили высокопоставленные представители американской администрации, сообщило РИА «Новости».

«Эти санкции направлены на российскую нефть и сжиженный природный газ и являются частью обязательств, принятых президентом Байденом и лидерами G7», - сказали чиновники.

Ограничения связаны с украинским конфликтом, напомнили они. Рестрикции коснутся двух нефтяных предприятий из числа крупнейших в России и 183 судов. Санкции введут против десятков трейдеров и фирм, обслуживающих нефтяные месторождения.

Новая волна ограничений направлена на деградацию производственных мощностей, что сделает обход санкций более затратным для России.

Ранее рестрикции ввела Япония. В санкционный список вошли три российских банка, 29 юридических и 11 физических лиц.

США Санкции
10 января 2025, 20:47
«Охота на ведьм». Трамп резко отреагировал на свой приговор по делу с порноактрисой
Unsplash
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В пятницу, 10 января, судья штата Нью-Йорк Хуан Мерчан вынес решение по делу избранного президента США Дональда Трампа о выплатах порноактрисе Сторми Дэниэлс. Позднее сам политик в социальной сети Truth Social назвал «сегодняшнее событие отвратительным фарсом».

Хуан Мерчан дал Трампу наиболее мягкий из всех возможных приговоров - безусловное освобождение. Это означает, что политик получит судимость, однако ему не придется выплачивать штрафы. Не грозит Дональду Трампу и тюремный срок.

Трамп присутствовал на суде по видеосвязи вместе со своим адвокатом. Он впервые за все время процесса взял слово - ранее политик отказался свидетельствовать в свою защиту, как пояснило издание ABC News.

Трамп заявил, что с ним обошлись несправедливо. Дело против себя он назвал «политической охотой на ведьм». На своей странице в Truth Social политик также пообещал подать апелляцию «на этот обман, который не имеет под собой никаких оснований».

По этому делу Трампа обвиняли в том, что он фальсифицировал документы для скрытия крупных выплат порноактрисе Сторми Дэниэлс. Последняя уверяла, что в 2006 году она занималась сексом с Дональдом Трампом, а за молчание ей заплатил бывший адвокат политика.

Сам Трамп неоднократно отрицал связь с Дэниэлс. В апреле 2024 года политика оштрафовали за несколько комментариев по этому делу.

США Суд Адвокаты Приговоры Дональд Трамп
10 января 2025, 20:13
Трамп намекнул на взаимную симпатию с Обамой
РИА «Новости»
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Избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не исключил, что испытывает симпатию к бывшему американскому лидеру Бараку Обаме. Политик отметил, что это чувство взаимно, сообщил NBC News.

«Я сказал: „Боже, они выглядят как два человека, которые нравятся друг другу“. И, вероятно, так оно и есть», - сказал Трамп, комментируя видео, на котором он и Обама улыбаются друг другу на церемонии прощания с Джимми Картером.

Как утверждает Трамп, у него и Обамы не совсем одинаковые взгляды на жизнь. Однако, по мнению республиканца, они смогли найти общий язык.

В последние годы между политическими соперниками часто вспыхивали острые дискуссии. В частности, Трамп распространял так называемую «теорию заговора о рождении Обамы», в которой утверждалось, что он якобы не родился в США.

Трамп неоднократно критиковал и семью Обамы, заявляя, что тот был «неэффективным» и «ужасным» президентом. В октябре он назвал бывшую первую леди Мишель Обаму «отвратительной».

Джимми Картер - 39-й президент Соединенных Штатов - ушел из жизни в конце декабря 2025 года, незадолго до своего 100-летия. Он стал самым долгоживущим лидером в истории страны. Попрощаться с ним пришли Билл и Хиллари Клинтон, Джордж Буш-младший со своей женой Лорой, Барак Обама и Дональд Трамп с супругой Меланией. Нынешний президент США Джо Байден уснул во время церемонии.

Дональд Трамп Барак Обама
10 января 2025, 19:58
У берегов ФРГ потерял управление танкер с 99 тысячами тонн нефти
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Танкер, потерявший управление, дрейфует в Балтийском море недалеко от берегов острова Рюген.  По данным немецкой аварийно-спасательной службы, на борту судна находится около 99 тысяч тонн нефти, сообщило агентство DPA.

Речь идет о 274-метровом судне Eventin, которое ходит под флагом Панамы. Оно направлялось из российского порта Усть-Луга в египетский Порт-Саид. На данный момент нет угрозы окружающей среде, экипаж находится на борту танкера. Эвакуация не нужна.

Ожидается, что судно отбуксируют в порт. Причина потери управления пока не установлена.

В Керченском проливе 15 декабря 2024 года при сильном шторме потерпели крушение два нефтяных танкера - «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». По информации экстренных служб, общий объем разлившегося мазута составил около 3,8 тысяч тонн.

Ранее загрязнения мазутом обнаружили на почти 15 километрах побережья в Крыму: в четырех регионах и на острове Тузла. Мониторинг загрязнений ведут с использованием 10 морских и двух воздушных судов.

Шторм Нефть Балтийское море
10 января 2025, 18:58
SpaceX запустила спутники для разведки США
Global Look Press
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Компания SpaceX отправила в космос очередную группу спутников Starlink. Устройства запустили на ракете Falcon 9 с космодрома военной-воздушной базы Ванденберг в Калифорнии, сообщило издание SpaceNews.

Спутники отправили в интересах Национального управления военно-космической разведки США. На борту ракеты находились засекреченные полезные грузы, предназначенные для разведки.

«Миссия NROL-153 дополняет растущую сеть меньших, распределенных спутников, нацеленных на повышение устойчивости и оперативности американских космических разведывательных систем», - отметило издание.

Ранее газета The Wall Street Journal обратила внимание на рекордную загруженность космодромов в США. Компании хотят вывести на орбиту свои спутники или полезные грузы, но стартовые площадки не справляются с нагрузкой. Чиновники и представители космической отрасли предположили, что запуски ракет станут проводить с задержками, если не появятся новые космодромы.

США SpaceX Космические спутники Космос

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