31 июля 2024, 18:31

США объявили о приостановке финансовой помощи Грузии за «антидемократию»

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

США приостановят выделение Грузии 95 миллионов долларов из-за «антидемократических» действий ее правительства. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен. Его заявление распространила пресс-служба Госдепа.

Он также отметил, что действия и заявления властей Грузии несовместимы с нормами членства в Евросоюзе и НАТО, и пообещал продолжить поддержку организаций, борющихся за «демократию» в стране.

Ранее российская Служба внешней разведки предупредила , что США при помощи президента Грузии Саломе Зурабишвили готовят дискредитацию правящей власти «Грузинская мечта», чтобы устроить очередную «цветную революцию».

В тот же день посол Евросоюза Павел Герчинский объявил о приостановке интеграции Грузии в объединение из-за недавно принятого в стране закона об иностранных агентах.

Грузия США Госдеп США
31 июля 2024, 18:11
Взрыв прогремел на военном заводе в Болгарии
Читайте нас в: Google Новости
Боеприпас сдетонировал во время испытаний на оружейном заводе в болгарском городе Костенец. Об этом сообщил местный телеканал NOVA.

По его информации, никто не пострадал, но взрыв нанес значительный материальный ущерб.

Предприятие, на котором произошло ЧП, специализируется не только на выпуске, но и на утилизации боеприпасов, а также производит гражданскую продукцию.

Издание отметило что в 2014 году на том же заводе уже был взрыв, и тогда пострадали 10 человек.

В июне мощный взрыв прогремел на оружейном заводе в Польше. Тогда погиб сотрудник предприятия. А через неделю после этого боеприпас сдетонировал на полигоне в Чехии.

Болгария Военные Заводы
31 июля 2024, 17:41
Российские пограничники завершили работу в аэропорту Звартноц
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Российские пограничники официально завершили работу в ереванском аэропорту Звартноц, где несли службу 32 года. Об этом сообщило РИА «Новости».

С 1 августа Армения приступит к самостоятельной охране этого участка госграницы. Начальник местного погрануправления ФСБ России генерал-лейтенант Роман Голубицкий и командующий пограничными войсками Службы национальной безопасности Армении Эдгар Унанян подписали протокол об этом.

Затем они, а также временный поверенный в делах России Максим Селезнев поблагодарили пограничников за службу.

«Уважаемые товарищи, я благодарю вас за безупречную работу. Искренне вам признателен. Россия по праву гордится вами», - сказал дипломат.

В мае президент России Владимир Путин и премьер Армении Никол Пашинян договорились, что российские пограничники продолжат службу на границах с Турцией и Ираном.

В апреле российские миротворцы покинули Нагорный Карабах.

Армения Военные ФСБ Россия
31 июля 2024, 17:17
Красный флаг мести подняли над мечетью Ирана после смерти Хании
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Власти Ирана намекнули на подготовку мести за убийство главы политического бюро палестинской организации ХАМАС Исмаила Хании. В знак признания, что убитый стал мучеником, а его ликвидаторы понесут ответственность, над крупнейшей мечетью Джамхаран подняли красный флаг. Об этом сообщило агентство Mehr.

Журналисты пояснили, что красный флаг называется Ялтхарат аль-Хусейн. Он символизирует пролитую кровь мученика и готовность его сторонников отомстить за убийство.

Впервые этот символ использовали после убийства в 2020 году генерала спецподразделения Корпуса стражей Исламской Революции «Кудс» Касема Сулеймани.

Глава политического бюро ХАМАС Исмаил Хания погиб во время посещения Тегерана, где проходила инаугурация нового президента страны Масуда Пезешкиана.

По данным палестинской организации , ракетный удар по месту, где находился политик, нанесла армия Израиля.

Как сообщил RT , Пезешкиан пообещал, что убийцы Хании пожалеют о своем трусливом поступке. Прощание с погибшим Исмаилом Ханией пройдет в Тегеране в четверг, 1 августа.

Израиль Убийства Иран Конфликт Израиля и Палестины Исмаил Хания
31 июля 2024, 16:15
Спецслужбы Польши задержали учителя военной академии с секретными документами и порно
Читайте нас в: Google Новости
Несколько тысяч документов, включая личные дела сотрудников силовых структур, а также файлы с детской порнографией изъяли у задержанного преподавателя Академии военных искусств Польши. Об этом сообщил телеканал TVN24.

По данным журналистов, речь идет о докторе наук Павле П., который также занимал руководящие должности в Военно-историческом бюро страны. В ходе обысков силовики обнаружили у преподавателя не менее трех тысяч личных дел военных из специальных формирований и секретных служб.

К организованному военной полицией расследованию также подключилась контрразведка. По данным журналистов, силовики проверят частые поездки задержанного в белорусский Витебск.

Прокуратура Варшавы подтвердила задержание мужчины. В ведомстве заявили, что сейчас проходят масштабные процессуальные действия. Подробности по делу пообещали огласить в среду, 31 июля, либо 1 августа.

В конце мая в Белоруссию из Польши сбежал сложивший с себя полномочия судьи Томаш Шмидт. Он объявил, что стал политическим беженцем по необоснованным обвинениям.. Но эти заявления не остановили прокуратуру Польши, которая добилась санкции на арест беглеца.

Военные Польша

Новости по теме