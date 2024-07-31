США объявили о приостановке финансовой помощи Грузии за «антидемократию»
США приостановят выделение Грузии 95 миллионов долларов из-за «антидемократических» действий ее правительства. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен. Его заявление распространила пресс-служба Госдепа.
Он также отметил, что действия и заявления властей Грузии несовместимы с нормами членства в Евросоюзе и НАТО, и пообещал продолжить поддержку организаций, борющихся за «демократию» в стране.
Ранее российская Служба внешней разведки предупредила , что США при помощи президента Грузии Саломе Зурабишвили готовят дискредитацию правящей власти «Грузинская мечта», чтобы устроить очередную «цветную революцию».
В тот же день посол Евросоюза Павел Герчинский объявил о приостановке интеграции Грузии в объединение из-за недавно принятого в стране закона об иностранных агентах.