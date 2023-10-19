США обвинят Иран во всех грехах. Чем закончится конфликт на Ближнем Востоке

19 октября 2023, 01:38
unsplash.com
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Эскалация конфликта между Израилем и Палестиной продолжается уже вторую неделю. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) пока ограничивается массированными обстрелами, ведущими к гибели мирных палестинцев, и под разными предлогами откладывает наземную операцию в секторе Газа, которая может стать «спусковым крючком» для начала большой войны. Ввяжутся ли страны Ближнего Востока в конфликт — в материале «360».

Ситуация в сектора Газа ставит Иран в сложное положение, особенно с учетом того, что эта страна объявила себя защитником исламского мира. То остервенение, с которым уничтожается мирное население в секторе Газа, может привести к втягиванию арабского мира в конфликт. Именно это нужно Соединенным Штатам, которые хотят «выбить с шахматной доски» такую сильную региональную фигуру, как Иран.

Риск масштабного конфликта Некоторые аналитики допустили, что в случае наземной операции Израиля в секторе Газа в войну вступит ливанское движение «Хезболла», а затем и сам Ливан. Вероятно, это перерастет в конфликт с Ираном, поскольку Корпус стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) заявили, что страна не останется в стороне в случае каких-либо действий на ливано-израильской границе.

Тем временем в Пакистане требуют нанести по Израилю ядерный удар. С таким предложением выступила депутат Сарват Фатима. Она призвала применить ЯО для сдерживания израильтян, и, если те не прекратят бомбардировки сектора Газа, они будут стерты с лица земли.

Антиизраильские протесты Многие жители стран Ближнего Востока и других регионов мира вышли на протесты против Израиля после удара по больнице в Газе. Всеобщую забастовку объявили палестинцы на Западном берегу реки Иордан. На время акции перестали работать магазины, банки и вузы.

Протесты также проходят в Иордании и Ливане. Митингующие вышли на улицы с палестинскими флагами, скандируя антиизраильские лозунги. Демонстрации организовали в том числе в Иране и Турции. Многочисленные жители Туниса вышли на протест против атаки на больницу в Газе. Демонстрация прошла у посольства Франции в Тунисе.

То ожесточение, с которым обе стороны готовы убивать друг друга - это нормальная для них ситуация, поскольку ветхозаветная мораль из этих регионов никуда не ушла, отметил Орлов.

Иран тащат в конфликт «на канатах» Заявления США и Израиля не раз указывали на то, что в случае какого-либо вмешательства, Иран постигнет кара. С другой стороны видно, что обе страны своими действиями не просто втягивают Иран в большой конфликт.

Атака на больницу в секторе Газа Накануне, по данным палестинского движения ХАМАС, Израиль ударил по больнице «Аль-Ахли». В результате погибли и пострадали более 800 человек. ЦАХАЛ в свою очередь заявил, что не имеет отношения к атаке. В израильской армии выразили мнение, что к взрыву привел неудачный пуск ракеты движением «Исламский джихад»*.

Американский лидер Джо Байден на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что не считает страну причастной к удару по больнице. По словам президента США, это сделала «другая команда».

Президент Ирана Эбрахим Раиси назвал удар по больнице в секторе Газа военным преступлением. Он подчеркнул, что «пламя американо-израильских бомб» скоро поглотит Израиль.

Обострение вооруженного конфликта между Палестиной и Израилем началось утром 7 октября, когда ХАМАС выпустил в сторону израильских регионов тысячи ракет. ЦАХАЛ в свою очередь начал ответную операцию под названием «Железные мечи». Премьер-министр Израиля Биньямина Нетаньяху заявил о намерении добиться уничтожения военного потенциала противника.

Движение «Хезболла» из Ливана решило присоединиться к палестинской группировке ХАМАС после атаки на Израиль со стороны сектора Газа. Ливанские боевики вызвались поучаствовать в военной операции «Наводнение Аль-Аксы».

Шиитское движение «Хезболла» в Ливане объявило среду «днем гнева» после взрыва в больнице в секторе Газа. Боевики призвали жителей мусульманских и арабских государств выходить на митинги.

* Организация «Исламский Джихад» признана террористической и запрещена в России.

Втягивание Ирана в большую войну Ближний Восток - это сложная материя с большим количеством участников, рассказал «360» эксперт Центра военно-политической журналистики Владимир Орлов. По его словам, определенные игроки пытались разыграть карту втягивания Ирана в большую войну. На это указывает ряд признаков, в том числе вылазка боевиков палестинского движения ХАМАС на территорию Израиля.

«Причем эта вылазка сопровождалась очень сильной информационно-психологической кампанией по размещению того агрессивного поведения, тех боевиков и террористов, которые там убивали мирное население и солдат», - отметил эксперт.

Он добавил, что это подозрительно напоминает действия террористических группировок в Сирии и Ливии, которым оказывали информационную поддержку по линии ЦРУ и Разведывательного управления Минобороны США (РУМО). В случае с ХАМАС и Израилем сложилась похожая ситуация.

Расходные элементы на пути гегемонизма Израиль пострадает в случае втягивания Ирана в конфликт, однако для демократической партии США, которая находится у власти, это не имеет никакого значения, считает Орлов.

«Что Украина, что Европа, что Израиль - это все расходные элементы на пути гегемонизма», - подчеркнул эксперт.

Он выразил надежду, что у иранского руководства хватит воли и выдержки, чтобы управлять своими структурами, в том числе «Хезболлой».

Израиль Иран Конфликт Израиля и Палестины Палестина
Объект инфраструктуры пострадал в селе в Харьковской области
23 октября 2023, 09:28
РИА «Новости»
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Объект инфраструктуры получил повреждения в одном из сел Купянского района Харьковской области. Об этом сообщил в своем Telegram глава областной военной администрации Олег Синегубов.

«В Куриловке поврежден объект инфраструктуры», - написал чиновник, но никаких дополнительных подробностей не привел.

Утром 23 октября также появились данные о повреждении объекта критической инфраструктуры в подконтрольной киевскому режиму части Херсонской области.

Глава местной администрации Александр Прокудин уточнял, что речь идет об инженерном сооружении в Херсонском районе. Но о чем именно, он говорить не стал.

Об обстреле минувшей ночью сообщали также в Одесской области. По информации местного издания «Страна.ua» , под Одессой оказалась повреждена крыша склада на объекте припортовой инфраструктуры. Местные власти информацию об этом никак не комментировали.

Украина
Израиль нанес более 320 ударов по позициям ХАМАС в секторе Газа
23 октября 2023, 09:03
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Армия обороны Израиля за сутки нанесла удары по 320 военным объектам ХАМАС на территории сектора Газа. Под огонь попали тоннели, оперативные командные центры и наблюдательные пункты палестинских боевиков. Об этом сообщили в Telegram-канале ЦАХАЛ.

«Армия обороны Израиля нанесла удары по целям, которые представляли угрозу в районе, прилегающем к сектору Газа», - указали в публикации.

В это число вошли десятки пунктов запуска минометных снарядов и противотанковых ракет ХАМАС.

В ночь на 23 октября Армия обороны Израиля также уничтожила ряд мест скопления палестинских боевиков, включая ячейку с противотанковыми ракетами.

Ранее глава Минобороны страны Йоав Галант сообщил, то военная операция ЦАХАЛ может продлиться до трех месяцев. По его словам, данные сроки связаны с полным уничтожением ХАМАС.

С подобным заявлением также выступил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху. В разговоре с президентом России Владимиром Путиным он подчеркнул, что Армия обороны Израиля не остановится , пока полностью не ликвидирует военный потенциал палестинского движения.

Израиль Конфликт Израиля и Палестины
Кисида назвал завершившейся эпоху после окончания холодной войны
23 октября 2023, 08:39
РИА «Новости»
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Эпоха после окончания холодной войны завершилась, а на новом этапе происходят большие изменения, заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида. Такое мнение политик озвучил, выступая на пленарном заседании нижней палаты парламента страны, сообщил ТАСС.

По мнению Кисиды, существенные изменения в настоящее время претерпевают дипломатия и система безопасности.

Также он обратил внимание на критические ситуации и конфликты в разных точках мира, указав в первую очередь на украинский конфликт и эскалацию между Израилем и Палестиной.

Не забыл Кисида и о ракетно-ядерной программе КНДР. В связи с этим политик назвал обстановку с безопасностью вокруг Японии самой сложной с момента окончания Второй мировой войны.

По словам Кисиды, Токио собирается придерживаться политики, направленной на поддержание международного порядка.

«Мы будем доносить позицию Японии, направленную не на разделение и противостояние, а на сотрудничество», - заключил он.

Япония Россия
Около 200 тысяч израильтян из-за боевых действий бежали из дома
23 октября 2023, 08:37
Unsplash
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В Израиле около 200 тысяч человек из-за обострения конфликта с палестинским движением ХАМАС и ливанской группировкой «Хезболла» эвакуировались в более безопасные районы. Об этом сообщила газета The Times of Israel.

«Отели почти заполнены, поскольку правительство распорядилось об эвакуации десятков тысяч жителей вблизи контролируемого ХАМАС сектора Газы и на границе с Ливаном», - заявили журналисты.

По данным канцелярии премьер-министра, около 200 тысяч людей эвакуировались из 105 общин на границах с сектором Газа на юге и Ливаном на севере Израиля. Примерно половина жителей уехали по собственной инициативе, не дожидаясь распоряжения властей. Министерство обороны через Национальное управление по чрезвычайным ситуациям поможет 120 тысячам израильтян. Они останутся в оплаченных государством гостевых домах до тех пор, пока военные не позволят им вернуться. Власти заявили, что не все жители опасных районов согласились уехать - некоторые остались дома.

Ассоциация отелей Израиля подтвердила, что свободные места, соответствующие требованиям кабмина, почти закончились. Критериям размещения соответствовали около 56 тысяч гостиничных номеров.

Представительство России при Палестинской национальной администрации занялось составлением списков россиян , планирующих эвакуироваться из сектора Газа. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал не использовать мирных жителей как живой щит.

Израиль Конфликт Израиля и Палестины

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