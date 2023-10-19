США обвинят Иран во всех грехах. Чем закончится конфликт на Ближнем Востоке

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Ситуация в сектора Газа ставит Иран в сложное положение, особенно с учетом того, что эта страна объявила себя защитником исламского мира. То остервенение, с которым уничтожается мирное население в секторе Газа, может привести к втягиванию арабского мира в конфликт. Именно это нужно Соединенным Штатам, которые хотят «выбить с шахматной доски» такую сильную региональную фигуру, как Иран.

Риск масштабного конфликта Некоторые аналитики допустили, что в случае наземной операции Израиля в секторе Газа в войну вступит ливанское движение «Хезболла», а затем и сам Ливан. Вероятно, это перерастет в конфликт с Ираном, поскольку Корпус стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) заявили, что страна не останется в стороне в случае каких-либо действий на ливано-израильской границе.

Тем временем в Пакистане требуют нанести по Израилю ядерный удар. С таким предложением выступила депутат Сарват Фатима. Она призвала применить ЯО для сдерживания израильтян, и, если те не прекратят бомбардировки сектора Газа, они будут стерты с лица земли.

Антиизраильские протесты Многие жители стран Ближнего Востока и других регионов мира вышли на протесты против Израиля после удара по больнице в Газе. Всеобщую забастовку объявили палестинцы на Западном берегу реки Иордан. На время акции перестали работать магазины, банки и вузы.

Протесты также проходят в Иордании и Ливане. Митингующие вышли на улицы с палестинскими флагами, скандируя антиизраильские лозунги. Демонстрации организовали в том числе в Иране и Турции. Многочисленные жители Туниса вышли на протест против атаки на больницу в Газе. Демонстрация прошла у посольства Франции в Тунисе.

То ожесточение, с которым обе стороны готовы убивать друг друга - это нормальная для них ситуация, поскольку ветхозаветная мораль из этих регионов никуда не ушла, отметил Орлов.

Иран тащат в конфликт «на канатах» Заявления США и Израиля не раз указывали на то, что в случае какого-либо вмешательства, Иран постигнет кара. С другой стороны видно, что обе страны своими действиями не просто втягивают Иран в большой конфликт.

Атака на больницу в секторе Газа Накануне, по данным палестинского движения ХАМАС, Израиль ударил по больнице «Аль-Ахли». В результате погибли и пострадали более 800 человек. ЦАХАЛ в свою очередь заявил, что не имеет отношения к атаке. В израильской армии выразили мнение, что к взрыву привел неудачный пуск ракеты движением «Исламский джихад»*.

Американский лидер Джо Байден на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что не считает страну причастной к удару по больнице. По словам президента США, это сделала «другая команда».

Президент Ирана Эбрахим Раиси назвал удар по больнице в секторе Газа военным преступлением. Он подчеркнул, что «пламя американо-израильских бомб» скоро поглотит Израиль.

Обострение вооруженного конфликта между Палестиной и Израилем началось утром 7 октября, когда ХАМАС выпустил в сторону израильских регионов тысячи ракет. ЦАХАЛ в свою очередь начал ответную операцию под названием «Железные мечи». Премьер-министр Израиля Биньямина Нетаньяху заявил о намерении добиться уничтожения военного потенциала противника.

Движение «Хезболла» из Ливана решило присоединиться к палестинской группировке ХАМАС после атаки на Израиль со стороны сектора Газа. Ливанские боевики вызвались поучаствовать в военной операции «Наводнение Аль-Аксы».

Шиитское движение «Хезболла» в Ливане объявило среду «днем гнева» после взрыва в больнице в секторе Газа. Боевики призвали жителей мусульманских и арабских государств выходить на митинги.

* Организация «Исламский Джихад» признана террористической и запрещена в России.

Втягивание Ирана в большую войну Ближний Восток - это сложная материя с большим количеством участников, рассказал «360» эксперт Центра военно-политической журналистики Владимир Орлов. По его словам, определенные игроки пытались разыграть карту втягивания Ирана в большую войну. На это указывает ряд признаков, в том числе вылазка боевиков палестинского движения ХАМАС на территорию Израиля.

«Причем эта вылазка сопровождалась очень сильной информационно-психологической кампанией по размещению того агрессивного поведения, тех боевиков и террористов, которые там убивали мирное население и солдат», - отметил эксперт.

Он добавил, что это подозрительно напоминает действия террористических группировок в Сирии и Ливии, которым оказывали информационную поддержку по линии ЦРУ и Разведывательного управления Минобороны США (РУМО). В случае с ХАМАС и Израилем сложилась похожая ситуация.

Расходные элементы на пути гегемонизма Израиль пострадает в случае втягивания Ирана в конфликт, однако для демократической партии США, которая находится у власти, это не имеет никакого значения, считает Орлов.

«Что Украина, что Европа, что Израиль - это все расходные элементы на пути гегемонизма», - подчеркнул эксперт.

Он выразил надежду, что у иранского руководства хватит воли и выдержки, чтобы управлять своими структурами, в том числе «Хезболлой».