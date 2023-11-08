США обвинили в постоянных биоэкспериментах на постсоветском пространстве

Страны «Большой семерки» призвали Иран не помогать ХАМАС и «Хезболле»

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Страны — члены «Большой семерки» приняли совместное заявление, в котором призвали власти Ирана не поддерживать палестинское движение ХАМАС, а также группировку «Хезболла». Об этом сообщило агентство ANSA.

Страны - члены «Большой семерки» приняли совместное заявление, в котором призвали власти Ирана не поддерживать палестинское движение ХАМАС, а также группировку «Хезболла». Об этом сообщило агентство ANSA.

«Призываем Иран не оказывать поддержку ХАМАС и „Хезболле“», - отметили в заявлении.

В G7 подчеркнули, что осуждают любые попытки подорвать верховенство права, которое защищает все народы миры, а также глобальную безопасность и человеческое достоинство.

«Мы осуждаем атаки ХАМАС по Израилю 7 октября. Мы подчеркиваем право Израиля защищать себя в соответствии с положениями международного права. Мы призываем к освобождению всех заложников без предварительных условий», - добавили в сообществе.

Руководство ХАМАС позволило покинуть территорию сектора Газа 100 гражданам США , а также ряда других стран. Всего в список вошли 373 человека, россиян среди них не оказалось.