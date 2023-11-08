США обвинили в постоянных биоэкспериментах на постсоветском пространстве
России регулярно передают информацию об опасных биологических экспериментах, которые проводят на постсоветском пространстве страны Запада, в частности США. Об этом заявил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев на встрече с коллегами по СНГ в Москве. Его процитировал ТАСС.
«Мы регулярно получаем сведения об опасных экспериментах, проводимых на постсоветском пространстве западными странами, в первую очередь американцами», - указал он.
Соединенные Штаты планируют перенести программы по созданию биологического оружия с территории Украины в другие страны. По данным заместителя секретаря Совбеза Алексея Шевцова, США могут разместить биолаборатории в государствах СНГ.
Как сообщал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов, Штаты начали готовить очередную мировую болезнь. Летом в США создали управление по подготовке к пандемиям и политике реагирования. Сотрудники ведомства стали искать новые вирусы.