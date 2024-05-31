31 мая 2024, 20:39

США обвинили в попытке совершить в Грузии революцию

РИА «Новости»
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Получающие финансирование от США грузинские НПО пытались устроить в стране революцию. Об этом журналистам завил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, его слова привело РИА «Новости».

«Финансированные в том числе из США НПО стояли на революционной сцене, когда они потребовали отставку правительства. <…> Было две попытки революции, на прошедших неделях была третья попытка», - заявил грузинский премьер.

Кобахидзе отметил, что необходимо пересмотреть грузино-американские отношения, их нужно «оздоровить». По его словам, это пойдет на пользу и грузинскому, и американскому народу.

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили подпишет закон об иноагентах вместо президента. Саломе Зурабишвили, скорее всего, не станет визировать документ, отметил спикер.

США Законы Отношения
31 мая 2024, 20:42
Польша объяснила кибератакой сообщения о мобилизации 200 тысяч человек
Unsplash
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Министерство цифровых технологий Польши заподозрило Россию в причастности к появлению в СМИ сообщений о частичной мобилизации. Ведомство заявило об этом в социальной сети Х.

В связи с возможной кибератакой Агентство внутренней безопасности Польши совместно с Научно-академической компьютерной исследовательской лабораторией приняли немедленные меры.

Польское Минцифры не привело доказательств о «причастности» России к распространению сведений о мобилизации.

Сведения о начале частичной мобилизации в Польше обнародовало государственное агентство РАР. Вскоре сообщение удалили. В публикации говорилось о призыве на военную службу 200 тысяч поляков с последующей отправкой на Украину.

Россия Польша
31 мая 2024, 19:56
«Ничего общего со свободой слова». План ареста российских журналистов в Европе осудили
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В заявлении фонда Клуни о планах ареста российских журналистов в Европе нет ничего нового. Об этом в интервью сайту Lenta.ru заявил секретарь СЖР Тимур Шафир.

«В 2014 году <…> начали оказывать беспрецедентное давление, начали закрывать офисы российских СМИ. Причем не просто под угрозой отзыва лицензии вещания, но и по факту угрозы уголовного преследования», - отметил глава Союза журналистов России Шафир.

Он подчеркнул, что журналистов, которые в странах ЕС писали на русском языке или сотрудничали с российскими изданиями, арестовывали, задерживали и допрашивали.

«Ничего общего ни со свободой слова, ни со свободой распространения информации, ни с правами журналистов их действия не имеют», - резюмировал Шафир.

Ранее директор по юридическим вопросам проекта Docket Анна Нейстат заявила, что в Европе необходимо начать аресты российских журналистов.

Русский язык Журналистика Европа Россия Аресты
31 мая 2024, 19:00
Латвию уличили в намерении депортировать из страны российских пенсионеров
Unsplash
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Латвийские власти планируют депортировать порядка 800 российских пенсионеров, которые жили в стране по ВНЖ. Об этом заявил член СПЧ Кирилл Вышинский на пресс-конференции в международной медиагруппе «Россия сегодня», сообщило РИА «Новости».

Он назвал ситуацию с возможной депортацией россиян самой острой проблемой и рассказал, что в СПЧ предложили несколько вариантов помощи выдворенным пенсионерам. Вышинский напомнил, что в России есть система пунктов временного размещения, которые можно использовать.

«Буквально на пять-семь дней, пока будут решены вопросы с выдачей им на основании временной регистрации полисов общего медицинского страхования», - подчеркнул он.

Ранее Латвия выдала предписания о выезде 34 россиянам, которые не успели подать документы на получение ВНЖ. Министр внутренних дел страны Рихард Козловскис отметил, что при истечении документа гражданам младше 75 лет придется дать экзамен по латышскому языку и подтвердить доходы для получения нового.

Латвия Пенсионеры Доходы Россия Экзамены
31 мая 2024, 18:31
РЖД приступила к ремонту железнодорожных путей между Арменией и Грузией
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Сотрудники «Российских железных дорог» начали восстанавливать сообщение Армении с Грузией. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь заместителя председателя правительства Андрей Матвеев, сообщили «Известия».

Россия договорилась с Арменией о помощи в восстановлении железнодорожного сообщения, которое пострадало из-за наводнения. По его словам, стихийное бедствие произошло 25–26 мая и затронуло Лорийскую и Тавушскую области республики.

Матвеев напомнил, что договоренности о восстановлении путей заключили зампредседателя правительства России Алексей Оверчук и замглавы армянского кабмина Мгер Григорян.

Ранее глава РЖД Олег Белозеров представил президенту Владимиру Путину новые пассажирские вагоны. Составы имеют расширенные проходы и удлиненные полки. По словам Белозерова, благодаря нововведениям у пассажиров появится дополнительное персональное пространство.

Грузия РЖД Армения Дороги Россия Правительство РФ

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