США обвинили в попытке расколоть мировое православие

Дипломаты прокомментировали ежегодный доклад комиссии США по свободе вероисповедания в мире. По мнению российского МИД, Белый дом чувствует уверенность в своем «мессианстве», поэтому не гнушается критиковать и контролировать другие государства, а также пытаться расколоть мировое православие. В качестве примера дипломаты напомнили о гонениях на церковь на Украине.

«В докладе приводится обновленный набор фактов, якобы свидетельствующих о нарушениях прав верующих и ликвидации гражданского общества в нашей стране», - указали в ведомстве.

МИД опроверг тезисы американского документа и назвал их искажением действительности. Дипломаты рекомендовали руководству США заняться своей страной и обратить внимание на серьезный рост антисемитизма и исламофобии.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала, что прообразом Воланда в романе «Мастер и Маргарита» был американский посол в СССР Уильям Буллит. По ее словам, Михаил Булгаков за основу описания бала сатаны взял прием в американском посольстве.