Он напомнил о периодах, когда Россия и православный мир существовали в согласии с Европой. Сегодня Запад делает все, чтобы отделить европейские страны от РФ.

«Европа со своими технологиями, знаниями, и Россия, то есть Восток, со своими ресурсами были бы опасными для США», - подчеркнул Додик.

Он добавил, что ЕС все больше находится под контролем Соединенных Штатов, исполняя исключительно команды Запада. Для последнего главным вопросом являются ресурсы Востока. В Европе нет газа и нефти, поэтому западные страны должны идти на Восток ради выживания.

Президент РФ Владимир Путин на XXI Съезде «Единой России» заявил, что западные элиты рассчитывали обрушить экономику , а также политическую и экономическую системы страны. Однако у них ничего не получилось.