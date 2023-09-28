США обвинили в использовании термоядерной бомбы для атаки на «Северные потоки»
Ученые-сейсмологи заявили, что сигнатуру взрывов на нитках российского газопровода «Северный поток», которые произошли в сентябре пошлого года, можно сравнить с ударом от мини-термоядерной бомбы. Такой снаряд могли использовать только американские военные, заявил ученый-физик Ханс-Бенджамин Браун в книге «Африка в движении», сообщил Sputnik France.
Физик указал, что взрыв на газопроводах вызвала бомба мощностью от одного до пяти килотонн. При этом сам снаряд располагался на тщательно выбранном месте в направлении к шведскому побережью. Такой ход применили, чтобы перенаправить ударную волну в сторону Калининградской области.
Свою теорию Браун основал на данных, задокументированных при подземных испытаниях ядерного оружия КНДР. Ученый сравнил их с показателями сейсмологов из Европы.
«Сравнение этих данных с измерениями ядерных испытаний Северной Кореи <…> показывает практически идентичные спектры», - указал исследователь в книге.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал причастных к подрыву ниток «Северного потока» страны. По его словам, террористическую атаку организовали США и Великобритания.
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