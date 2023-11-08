США обвинили в дестабилизации обстановки в нежелающих играть по их правилам странах

Он обвинил Белый дом в разрушении сложившейся после Второй мировой войны системы международного права. По мнению Николая Патрушева, США навязали всему миру собственные правила.

«Особый акцент делается на целенаправленной дестабилизации обстановки в неугодных странах, работе по созданию и последующему поддержанию кризисных ситуаций в различных регионах мира», - сказал глава Совбеза.

Николай Патрушев заявил, что НАТО превратился в инструмент агрессии Запада. Последний использовал для давления на другие государства разные методы принуждения, в том числе шантаж, угрозы применить силу, манипуляции общественным мнением и смену власти.

Госпереворот на Украине в 2014 году устроили по плану Запада , заявил бывший президент Виктор Янукович. По его словам, из страны хотели сделать противника России.