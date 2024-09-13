13 сентября 2024, 22:56

США обвинили RT в желании «выигрывать выборы» в странах Европы

РИА «Новости»
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Телеканал RT обвиняется в желании «выигрывать выборы» в Германии и Франции и «подстрекательстве толпы». Об этом на брифинге заявил спецпосланник и координатор Центра глобального взаимодействия при Госдепе США Джеймс Рубин. Его слова привело РИА «Новости».

«Мы видим доказательства, что RT используют в попытках повлиять на выборы, и, если они не выигрывают, то манипулировать толпой для возможности свержения», - сказал он.

По словам Рубина, сотрудники Госдепа якобы нашли такие доказательства в ходе поездок в Аргентину, Германию, Францию и Молдавию. При этом подтверждающие данные обвинения факты представитель Госдепа не привел.

Ранее телеканал CNN сообщил, что Госдепартамент планирует предъявить RT обвинения в связях с российской разведкой. Кроме того, для стран подготовили «информацию о рисках, связанных с деятельностью телеканала».

В ответ на новые санкции против медиагруппы «Россия сегодня» официальный представитель МИД Мария Захарова предложила ввести в США новую профессию - специалист по введенным против РФ санкциям.

Германия США Госдеп США Европа Санкции Россия Франция Выборы
13 сентября 2024, 22:57
Истребители ФРГ поднялись по тревоге из-за российских самолетов над Балтикой
РИА «Новости»
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Истребители Eurofighter Военно-воздушных сил Германии перехватили над Балтийским морем российские самолеты Ту-142 и Су-30. Об этом сообщила газета Bild.

Российские самолеты обеспокоили бундесвер, потому что летели якобы без полетного плана и с выключенным транспондером. Военные расценили их как потенциальную угрозу безопасности НАТО. Истребители-перехватчики вылетели с авиабазы Лааге в Германии и из латвийского города Лиелварде.

Пресс-служба ВВС Германии сообщила, что Eurofighter сопроводил Ту-142 и истребитель Су-30 над Балтийским морем. По информации издания, пока неизвестно, связан ли их полет с российскими учениями «Океан-2024».

Британские военные тоже засекли у своих границ два российских самолета. Ту-142 пролетели, не пересекая рубеж. Для их перехвата подняли самолеты с авиабазы Лоссимут в Шотландии.

Германия Авиация Истребители Самолеты Армия Балтийское море
13 сентября 2024, 21:33
Госдеп обвинит RT в связях с российской разведкой
РИА «Новости»
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Госдеп США вскоре предъявит RT обвинения в связях с российской разведкой. Об этом телеканал CNN сообщил анонимный чиновник в администрации президента Джо Байдена.

«Госдепартамент опубликует рассекреченные данные разведки, свидетельствующие о том, что „RT полностью интегрировали в операции российской разведки по всему миру“», - отметили в материале.

По данным телеканала, сотрудники Госдепа начнут дипломатическую кампанию, в ходе которой предоставят странам «информацию о рисках, связанных с деятельностью RT».

В пресс-службе RT в ответ с иронией заявили, что все это время они вели вещание «из штаб-квартиры КГБ». Кроме того, у телеканала «заканчивается попкорн, чтобы смотреть на то, что еще придумают в США.

В начале сентября американские власти ввели санкции против медиагруппы «Россия сегодня», РИА Новости, RT, Sputnik и Ruptly. Также ограничения коснулись и редактора медиагруппы Маргариты Симоньян.

Разведка США Госдеп США Санкции Россия Маргарита Симоньян
13 сентября 2024, 20:56
Белый дом отреагировал на предостережения Путина об ударах по России
РИА «Новости»
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Администрация США приняла во внимание опасения России по поводу возможных ударов вглубь ее территории, но настроена принимать решения по собственному усмотрению. Координатор стратегических коммуникаций Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби сказал об этом на брифинге, сообщило РИА «Новости».

«Я не говорил, что мы не воспринимаем серьезно угрозы [президента России Владимира] Путина. Мы воспринимаем их серьезно», - заверил он.

Однако Кирби уточнил, что предостережения российского президента не окажут влияния на решения Белого дома. Он сказал, что США руководствуются собственными расчетами.

Представители США и Великобритании приезжали в Киев, чтобы обсудить с президентом Украины Владимиром Зеленским снятие ограничений на удары западным оружием по объектам в России. Путин на встрече с журналистами в Санкт-Петербурге предупредил, что прямое участие Запада в украинском конфликте изменит его суть и российская сторона примет соответствующие ответные меры.

США Международные отношения Россия Владимир Путин
13 сентября 2024, 19:22
Пенсионный возраст увеличат в Китае из-за роста продолжительности жизни
Global Look Press
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Утвержденная комитетом Всекитайского собрания реформа по повышению пенсионного возраста начнется в 2025 году и продлится 15 лет. Причиной такого решения стало увеличение продолжительности жизни, а также сокращение работающего населения, сообщило агентство Bloomberg.

Утвержденный план предусматривает повышение пенсионного возраста для мужчин с 60 до 63 лет. Для женщин рабочих профессий - с 50 до 55 лет, для сотрудниц, не занятых на тяжелых производствах - с 55 до 58 лет.

После 2030 года минимальный срок уплаты взносов для получения пенсии постепенно увеличат с 15 до 20 лет с шагом в шесть месяцев каждый год. При этом те, кто накопит на выплаты по старости раньше срока, смогут прекратить рабочую деятельность за три года до достижения пенсионного возраста.

Если у пенсионера не пропало желание работать не пропало, то с согласия начальника он может продолжить трудовую деятельность, но не более трех лет.

О планах правительства Китая начать повышение пенсионного возраста стало известно еще в 2021 году. По прогнозам, к середине века численность пенсионеров составит 487 миллионов человек или почти 35% от всего населения. Эта ситуация грозит дефицитом рабочей силы.

Пенсионеры Китай

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