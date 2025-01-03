США обвинили китайскую фирму Integrity Technology Group в связи с хакерами

ФБР и Национальная служба по кибербезопасности в ходе расследования деятельности хакерской группировки установили ее связь с китайской компанией. По версии следствия, Flax Typhoon стояла за взломом сетей в Северной Америке, Европе, Африке и Азии, уделив особое внимание Тайваню.

Хакеры использовали уязвимости систем, чтобы взять их под свой контроль. А для проникновения они применили инфраструктуру, которую им предоставляла компания Integrity Tech.

Минфин США объявил, что заморозил все принадлежащее китайской компании имущество, которое находится в Соединенных Штатах, и ввел полный запрет на любое сотрудничество с Integrity Tech, включая оплату услуг или товаров.

В минувший четверг, 2 января, газета The Washington Post сообщила, что связанные с Китаем хакеры взломали секретную систему Министерства финансов США. Авторы материала отметили, что таким образом власти КНР пытались получить важную информацию о своем главном геополитическом сопернике.