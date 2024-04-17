США обвинили Китай в наркокатастрофе в Америке

В публикации сказано, что Китай «напрямую субсидирует производство и экспорт запрещенного фентанила и других синтетических наркотиков за счет налоговых льгот».

Также конгрессмены обвинили КПК в том, что партия помогала организациям Китая, которые продавали фентанил и нужные для его создания прекурсоры. Помимо этого, в конгрессе посчитали, что КПК полностью или частично поддерживала производителей наркотиков.

Торговля химическими веществами-прекурсорами фентанила с очень низкой наценкой обернулась их «неограниченными и нескончаемыми поставками из Китая в Мексику», из которой, по мнению конгрессменов, они прибыли в Америку.

Правительство США забило тревогу: все больше людей умирают из-за синтетического опиода фентанила. При этом отменять закон о декриминализации наркотиков пока не решились. Кто именно виноват в наркокатастрофе, разобрался «360».