США обвинили Иран в попытке убить Трампа

В Австралии бывший спортсмен Мерв Хьюз стал героем, когда вытащил из кишащей крокодилами реки своего экс-соперника Яна Ботэма. Об этом сообщило издание Herald Sun.

Бывшие соперники - 68-летний британец Ботэм и 63-летний австралиец Хьюз решили провести четыре дня на рыбалке. Во время перехода с одной лодки на другую Ботэм споткнулся о веревку на борту и упал в реку. Хьюз не стал медлить и сумел вытащить напарника на берег до нападения хищников.

«Это все было очень быстро. Сейчас я в порядке», - заявил Ботэм.

Мужчина отделался только легкими синяками, полученными в результате падения.

До этого в Малави крокодил растерзал 40-летнего рыболова на глазах у его друзей. Мужчина работал в болоте недалеко от реки Шире.

Ранее в Индонезии итальянка погибла после встречи с рыбой-мечом. Женщина занималась серфингом, когда рыба выпрыгнула из воды и ударила ее своим носом, пронзив ей сердце на пять сантиметров.