США обвинили Британию в сливе информации об ударе по хуситам

Момент «напряженности» наступил, когда британская газета The Times опубликовала материал о заседании кабинета министров для обсуждения боевых действий на Ближнем Востоке. В США «выразили разочарование», так как подобные данные должны появляться только после возвращения военных на базу.

«Беспокойство распространилось по Уайтхоллу, поскольку дипломатические и политические деятели пытались выяснить, откуда произошла утечка сообщений», - сообщило агентство.

В Минобороны Великобритании заявили, что им неизвестно о «разочаровании» США. Британские чиновники заявили, что утечка не оказала влияния на ход операции.

США и Великобритания 13 января вновь нанесли удары по военно-морской базе армии Йемена недалеко от Ходейды. Союзники поразили площадку, которую хуситы использовали для запуска ракет.