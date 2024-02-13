США обрадовались постановлению Евросоюза по доходам от активов России

«Мы воодушевлены любыми действиями, которые ЕС может предпринять, чтобы использовать активы России во благо украинцев», - сказал он.

США, по словам Мэттью Миллера, продолжили обсуждать с союзниками, как в рамках национального законодательства и международного права изъять и использовать российские активы. Он заявил, что переговоры на эту тему вели в том числе на площадке G7.

Совет ЕС утвердил постановление, которым запретил европейским депозитариям на свое усмотрение распоряжаться полученной от заблокированных активов России прибылью. Деньги переведут на специальные счета. МИД России объяснил заинтересованность в конфискации российских доходов собственными долгами Евросоюза и нежеланием продолжать спонсировать украинский проект.