США не выведут войска из Сирии

«Для начала позвольте мне прояснить ситуацию: мы не выводим войска из Сирии. События в Стамбуле показывают, что необходимо продолжать сотрудничество с Турцией в Сирии или Ираке», - заявила она.

Нуланд отметила, что США и Турции сейчас нужно стремиться к укреплению двухсторонних отношений.

«Это было видно во время атаки на церковь в Стамбуле, это было видно в случае с атакой на нашу военную базу в Иордании. Поэтому мы сильно нуждаемся друг в друге», - добавила первый заместитель государственного секретаря.

В воскресенье, 28 января, двое человек в масках напали на католическую церковь в Стамбуле , погиб один человек. Турецкие правоохранители задержали более 50 человек в рамках расследования дела.