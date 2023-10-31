США не выполнили обязательства по нераспространению биологического оружия
В Соединенных Штатах продолжают программу по созданию биологического оружия. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов на брифинге по военно-биологической деятельности США.
По его словам, в биологических проектах американского Центрального разведывательного управления участвует некоммерческая организация RAND. Последняя планировала крупномасштабные биологические атаки.
«Подобные исследования не соответствуют обязательствам Вашингтона по нераспространению биологического оружия. Приведенные документы свидетельствуют о продолжающейся в США программе создания биооружия», - указал Кириллов.
Администрация США нацелена на масштабирование программы по созданию биологического оружия. В марте, как отметил Кириллов, в Соединенных Штатах утвердили новую стратегию Минобороны в области биопроизводства.
Он подчеркнул, что США по сей день контролируют некоторые биологические объекты на Украине. Власти Штатов собираются возобновить их деятельность после окончания специальной военной операции.