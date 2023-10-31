31 октября 2023, 12:12

США не выполнили обязательства по нераспространению биологического оружия

Pxhere
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В Соединенных Штатах продолжают программу по созданию биологического оружия. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов на брифинге по военно-биологической деятельности США.

По его словам, в биологических проектах американского Центрального разведывательного управления участвует некоммерческая организация RAND. Последняя планировала крупномасштабные биологические атаки.

«Подобные исследования не соответствуют обязательствам Вашингтона по нераспространению биологического оружия. Приведенные документы свидетельствуют о продолжающейся в США программе создания биооружия», - указал Кириллов.

Администрация США нацелена на масштабирование программы по созданию биологического оружия. В марте, как отметил Кириллов, в Соединенных Штатах утвердили новую стратегию Минобороны в области биопроизводства.

Он подчеркнул, что США по сей день контролируют некоторые биологические объекты на Украине. Власти Штатов собираются возобновить их деятельность после окончания специальной военной операции.

США Оружие Биолаборатории
31 октября 2023, 15:37
Патрушев обвинил США в подрыве «Северных потоков» и назвал его причину
РИА «Новости»
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Соединенные Штаты взорвали «Северные потоки», чтобы Европа лишилась российского газа. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев во время выездного совещания в Томске.

Патрушев добавил, что США добились разрыва экономических отношений России и Европы, удачно использовав конфликт на Украине.

«А чтобы Европа не могла получать газ из России, [США] взорвали „Северные потоки“», - процитировало его РИА «Новости».

Секретарь СБ РФ также обвинил США в подогревании ситуации на Ближнем Востоке. Американский лидер Джо Байден не зря назвал военную помощь Украине и Израилю удачной инвестицией, которая будет выгодна Соединенным Штатам в будущем, считает Николай Патрушев.

Он добавил, что на Украине США спровоцировали госпереворот, потакали насаждению неонацистской идеологии, игнорировали убийства мирных жителей Донбасса, готовили страну к боевым действиям против России, превратили в «полигон для военно-биологических экспериментов». Однако Россия встала на защиту Донбасса и помешала «агрессивным планам», резюмировал Патрушев.

США Газопровод Северный поток — 2 Газ Совет безопасности РФ Северный поток
31 октября 2023, 15:32
Политический курс США спровоцировал конфликт на Ближнем Востоке — Патрушев
Unsplash
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США повлияли своими действиями на активизацию конфликта между Израилем и ХАМАС. Белый дом продолжил подогревать этот конфликт, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на выездном совещании в Томске, сообщил ТАСС.

Он назвал обострение ситуации на Ближнем Востоке катастрофическим и отметил, что политика США привела к колоссальным жертвам среди мирного населения сектора Газа. По словам Патрушева, Белый дом не помогает урегулировать конфликт, а наоборот - способствует «его эскалации, поставляя вооружение и направляя авианосцы в регион».

Секретарь Совбеза добавил, что американское правительство по-прежнему ставит своей целью сохранение глобального доминирования.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби сообщил, что США выступают против прекращения боевых действий в палестинском анклаве. Американская сторона указала на невозможность режима тишины, так как он улучшит положение ХАМАС в секторе Газа.

США Израиль Конфликт Израиля и Палестины
31 октября 2023, 15:25
«Глобальная катастрофа». Израилю и ХАМАС предрекли тяжелые бои с большими потерями
РИА «Новости»
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Израиль объявил о начале третьего этапа войны с ХАМАС. Операция будет сложной и кровопролитной для обеих сторон, предположил в беседе с «360» капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин.

«Перспективы [оценивают] по-разному: кто говорит, что [эскалация продлится] месяц, кто - два, кто-то говорит - до девяти месяцев, потому что сейчас ЦАХАЛ закрепился на небольших участках в секторе Газа и не более того, а ХАМАС оказывает сопротивление, ракеты запускает», - отметил собеседник «360».

Он добавил, что во время ударов по жилым домам гибнут мирные люди. При этом Дандыкин констатировал, что эффективнее всего организовывать оборону не в домах, а на руинах: «там можно и укрыться получше, и стрелять удобнее».

«Я думаю, ХАМАС накопил большие запасы в этих многочисленных тоннелях, поэтому это будет тяжелая операция с большими потерями со стороны израильской армии и со стороны ХАМАС тоже. И будут дальше гибнуть мирные люди, потому что никто их не принимает. Египет не берет - и куда деваться, куда идти? Мы наблюдаем глобальную катастрофу», - посетовал военный эксперт.

Сначала Израиль, а уже потом Украина Он отметил, что на этом фоне продолжается американская поддержка Израиля: палата представителей США обнародовала законопроект о помощи Израилю на 14 миллиардов долларов.

«Причем проголосовали пакетом именно по Израилю - Байден хотел включить Украину и Тайвань, но пока только деньги по Израилю выдвинули, которые пойдут, я так понимаю, на военную помощь - снаряды и все остальное. Украину будут обсуждать потом - говорят, в конце ноября», - прокомментировал он.

Эксперт напомнил, что продолжаются столкновения с ливанской организацией «Хезболла» на в севере («и она бьет, и по ней»), однако пока полноценного участия в конфликте со стороны Ливана нет.

«Если это произойдет, это будет неприятно для ЦАХАЛ, потому как все-таки „Хезболла“ сумела отразить нападение Израиля в 2000 году в Израиле. Там гораздо более серьезная военная структура, нежели тот же ХАМАС», - заметил Дандыкин.

Ранее стало известно, что из сектора Газа хотят эвакуироваться более 900 россиян. Дипломаты продолжают принимать заявки и составлять списки.

США Израиль Конфликт Израиля и Палестины
31 октября 2023, 15:20
Израиль начал ожесточенные бои в секторе Газа
Pxhere
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Израильские военные ведут ожесточенные бои с радикалами из палестинской организации ХАМАС в глубине сектора Газа. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

«В последние часы объединенные силы ЦАХАЛ во главе с сухопутными войсками ведут ожесточенные бои в глубине территории сектора Газа. Силы ЦАХАЛ атаковали форпост террористов ХАМАС на севере сектора Газа», - передали в израильской армии.

До этого войска Израиля ликвидировали десятки террористов, противотанковые расчеты и противотанковые пусковые позиции, наблюдательные пункты, захватили большое количество вооружения, в том числе взрывчатку.

Ранее офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху признал, что министерство разведки страны предлагало переместить 2,3 миллиона жителей Газы на египетскую территорию. При этом Египет и Иордания отказались принимать беженцев.

Палестино-израильский конфликт обострился 7 октября после того, как радикальное палестинское движение ХАМАС выпустило по израильским регионам тысячи ракет. Израиль начал наносить ответные удары и объявил о переходе страны в «состояние войны».

Конфликт Израиля и Палестины

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