США не стали приглашать Путина на саммит АТЭС
США не намерены приглашать на саммит АТЭС в Сан-Франциско ряд лидеров, в числе которых президент России Владимир Путин. Об этом Штаты донесли до РФ по двусторонним каналам, сообщил посол по особым поручениям МИД России, старшее должностное лицо в АТЭС Марат Бердыев в комментарии РИА «Новости».
«США сообщили нам по двусторонним каналам, что в этом году они не собираются приглашать ряд лидеров в силу того, что в отношении них действуют санкционные ограничения», - пояснил Бердыев.
Российская сторона, как добавил дипломат, продолжает работать с Вашингтоном. РФ преследует цель добиться от США выполнения обязательств в качестве принимающей стороны мероприятия.
Бердыев отметил, что как старшее должностное лицо РФ, он отправил американской стороне запрос с призывом направить приглашение президенту России.
Он отметил, что решение Соединенных Штатов не приглашать российского лидера на саммит АТЭС показывает «недобросовестность американской стороны», а также «сохранение конфронтационного подхода к вопросам многостороннего экономического сотрудничества, политизации сугубо экономического форума». Такое положение дел Бердыев назвал «прискорбным».
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