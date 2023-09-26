США не стали приглашать Путина на саммит АТЭС

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«США сообщили нам по двусторонним каналам, что в этом году они не собираются приглашать ряд лидеров в силу того, что в отношении них действуют санкционные ограничения», - пояснил Бердыев.

Российская сторона, как добавил дипломат, продолжает работать с Вашингтоном. РФ преследует цель добиться от США выполнения обязательств в качестве принимающей стороны мероприятия.

Бердыев отметил, что как старшее должностное лицо РФ, он отправил американской стороне запрос с призывом направить приглашение президенту России.

Он отметил, что решение Соединенных Штатов не приглашать российского лидера на саммит АТЭС показывает «недобросовестность американской стороны», а также «сохранение конфронтационного подхода к вопросам многостороннего экономического сотрудничества, политизации сугубо экономического форума». Такое положение дел Бердыев назвал «прискорбным».

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