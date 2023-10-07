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Антонов заявил, что американская сторона с помощью выдворения дипломатов решила отомстить РФ. Посол отметил, что США таким образом ответили на высылку двух американских сотрудников посольства в Москве, которых уличили в действиях, не совместимых с дипломатической работой.

«Администрации [президента США] важно показать, что недавнее выдворение американских дипломатов из России за подрывную деятельность не осталось без ответа», - указал посол.

Он добавил, что американская дипломатия показала себя с худшей стороны.

«Как это уже неоднократно случалось раньше, нас опять ввели в заблуждение вопреки элементарным нормам дипломатического общения», - заключил Антонов.

Ранее МИД России объявил персонами нон грата американских дипломатов - Джеффри Силлина и Дэвида Бернстайна. По информации министерства, они вели незаконную деятельность, в том числе поддерживали связь с задержанным россиянином Робертом Шоновым и давали ему указания вести подрывную деятельность.