США не позволили конгрессмену из Перу прилететь в Россию

Маршрут перуанца шел из Лимы в Мехико, затем в Стамбул и в Москву.

«К сожалению, при пересадке в Мексике выскочило предупреждение от <…> США, что я не могу пересекать их воздушное пространство», - пояснил делегат.

Он неоднократно просил разъяснений от авиакомпании, но никакого ответа от перевозчика не получил. Бермехо обратился в Министерство иностранных дел Перу и в комиссию по международным отношениям конгресса страны. Он надеется, что власти его государства выскажутся по этой ситуации.

Сам политик предположил, что эта история - своего рода бойкот. Ему пришлось вернуться в Лиму , но он все же примет участие в форуме в онлайн-формате. Организаторы мероприятия планируют выпустить документ в поддержку Бермехо.