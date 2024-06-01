США не поменяли позицию по статусу Зеленского после окончания его срока
Американское правительство по-прежнему признает Владимира Зеленского президентом Украины, несмотря на то, что срок его полномочий закончился. Об этом сообщило РИА «Новости».
В Госдепартаменте напомнили агентству о комментарии главы их пресс-службы Мэтью Миллера от 25 марта. Тогда он, отвечая на вопрос об истечении полномочий Зеленского, заявил, что во время конфликта выборы на Украине проводить сложно. Вопрос о легитимности президента должны решать сами граждане страны.
Пятилетний срок полномочий украинского лидера Владимира Зеленского закончился 20 мая.