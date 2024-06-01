США не поменяли позицию по статусу Зеленского после окончания его срока

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Турция может рассмотреть возможность вывода войск из Сирии. Об этом, как сообщил телеканал TRT Haber, заявил министр обороны страны Яшар Гюлер.

Турция может рассмотреть возможность вывода войск из Сирии. Об этом, как сообщил телеканал TRT Haber , заявил министр обороны страны Яшар Гюлер.

«Только после того, как <…> наша граница будет полностью безопасной, мы сможет рассмотреть вывод [войск]», - заявил глава военного ведомства.

При этом он сказал, что турецкая сторона готова оказать Сирийской Арабской Республике поддержку в проведении выборов, принятия конституции и нормализации обстановки в стране.

Ранее стало известно, что боевики террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»* планируют нанести удары с помощью БПЛА по местам дислокации российских войск в Сирии.

* Террористическая организация, запрещенная в России.