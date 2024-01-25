США не получат от Турции разрешение на заход ВМС в Черное море

Читайте нас в:

Он отметил, что турецкие власти будут следовать правилам и не допустят смягчения режима проливов.

«Нам турецкие коллеги многократно говорили, что, как хранители наследия конвенции Монтре, они будут строго руководствоваться ее положениями», - указал Лавров.

Министр добавил, что США продолжат проводить с Турцией переговоры по заходу флота в Черное море, но эти обсуждения вряд ли приведут к конкретным результатам.

«Я не думаю, что это у них получится», - заключил глава МИД.

Ранее глава турецкой партии Vatan («Родина») Догу Перинчек опроверг возможность появления кораблей НАТО в Черном море, пока идет СВО. По его словам, Турция не пропустит корабли альянса, потому что страна соблюдает конвенцию Монтре, которая ограничивает проход военных кораблей через проливы.