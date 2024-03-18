США не откажутся от проекта «анти-Россия»

«„Думаю, что Америка не услышит [волеизъявление россиян]. Чтобы они поздравили президента с победой - это рак должен на горе свистнуть. Американцы не откажутся от своего проекта „анти-Россия“, - процитировало дипломата РИА „Новости“.

Выборы продемонстрировали большой интерес живущих в США россиян к происходящему на родине, в то же время американский курс на русофобию оказался провальным. Однако Соединенные Штаты это не остановит, считает Антонов. Он отметил, что страна с каждым днем пытается нанести России все больше ударов, сокращают ее посольство. После голосования нужно удвоить усилия по выполнению внешнеполитических задач, поставленных в послании Путина к Федеральному собранию, подытожил посол.

По итогам обработки 90% протоколов Владимир Путин набрал на выборах 87,20% голосов. Власти Кубы и Венесуэлы , а также папа римский уже поздравили его.