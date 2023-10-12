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Американское руководство, обладая серьезным разведывательным потенциалом на Ближнем Востоке, не могло не знать о подготовке ХАМАС к столкновению в регионе. Об этом в эфире «Соловьев Live» заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат напомнила, что разведка США на Ближнем Востоке делает большую ставку на данные спутников.

«Мы все видели, как осуществлялась эта операция: <…> настолько масштабно и с задействованием таких возможностей, приготовление к которым нельзя было не увидеть со спутников», - подчеркнула Захарова.

Она также обратила внимание, что Соединенные Штаты не прекращали мониторинг киберпространства в регионе. Поэтому очень странно, что американские разведчики якобы не смогли за год отследить ситуацию и передать хоть какую-то информацию ближайшему союзнику, подчеркнула Захарова.

«Никак так не могло получиться, такого быть не могло», - констатировала дипломат.

Ранее официальный представитель МИД РФ заявила, что не стоит надеяться на снижение напряженности в конфликте между Палестиной и Израилем в ближайшее время. Захарова подчеркнула, что при боевых действиях страдает преимущественно гражданское население.