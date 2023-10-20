США не будут жертвовать Израилем ради киевского режима — СМИ
Американская сторона не должна прекращать военную помощь Израилю из-за украинского конфликта. Об этом сообщили председатель фонда «Наследие» (Heritage Foundation) Кевин Робертс и сенатор-республиканец от штата Огайо Джеймс Дэвид Вэнс в материале для Hill.
«Вместо того, чтобы приостанавливать помощь Израилю ради дополнительного финансирования Украины, конгрессу следует уделить ситуации в Израиле отдельное обсуждение и голосование, которых она заслуживает», - сказано в статье.
По мнению авторов публикации, израильская сторона является историческим товарищем Вашингтона и их важнейшим союзником на Ближнем Востоке. Киевский режим проигрывает в этих сферах, Украину даже нельзя назвать партнером Североатлантического альянса. Также авторы статьи заявили, что в Израиле преобладает демократический режим, разительно отличающийся от киевского, известного коррупционными схемами.
В материале напомнили о «богатых соседях» Израиля, которые не намерены помогать стране в вооруженном конфликте. Только Вашингтон может поддержать израильскую сторону, в отличие от Украины, которой помогают страны ЕС, в особенности Германия с Францией. Робертс и Вэнс выразили уверенность, что США слишком сильно заботятся об украинской стороне и расходуют на нее много своих ресурсов.
Ранее зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что отправленные США вооружения в Афганистан и на Украину используют теперь в палестино-израильском конфликте. По его словам, техника уходит в руки террористам через контрабандные каналы.