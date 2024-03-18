США не будут поздравлять Путина с победой на выборах

«Я думаю, можно с уверенностью сказать, что со стороны США не будет никаких поздравлений», - отметил Патель.

По его словам, в Вашингтоне не считают волеизъявление россиян на прошедших выборах ни свободными, ни справедливыми.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Владимира Путина с победой на выборах президента России. В ходе телефонного разговора Эрдоган назвал победу российского лидера убедительной и пожелал ему новых успехов «в государственной деятельности на благо народа России».

Премьер-министр Индии Нарендра Моди также приветствовал переизбрание российского президента, опубликовав пост в социальной сети Х , в котором он выразил надежду на совместную работу по укреплению отношений между двумя странами.