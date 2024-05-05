США назвали условие для подписания оборонного договора с Саудовской Аравией

Он отметил, что администрация президента США Джо Байден не заключит договор с Саудовской Аравией, пока королевство не нормализует отношения с израильским руководством. Салливан добавил, что эти два важных вопроса нельзя разделить, так как они являются частью «комплексного видения».

Советник американского лидера подчеркнул, что в ближайшие месяцы он доложит о стратегии, благодаря которой Израилю удастся урегулировать ситуацию на Ближнем Востоке.

Ранее отношения с Израилем разорвала Колумбия. президент латиноамериканской страны Густаво Петро обвинил израильское правительство в геноциде палестинцев в секторе Газа. Он отметил, что из-за действий ЦАХАЛ в анклаве погибали мирные жители, в том числе дети.