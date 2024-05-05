05 мая 2024, 08:08

США назвали условие для подписания оборонного договора с Саудовской Аравией

Unsplash
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Белый дом подпишет соглашение по обороне с Саудовской Аравией только в том случае, если она согласится наладить отношения с Израилем. Об этом заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан, его процитировала газета Financial Times.

Он отметил, что администрация президента США Джо Байден не заключит договор с Саудовской Аравией, пока королевство не нормализует отношения с израильским руководством. Салливан добавил, что эти два важных вопроса нельзя разделить, так как они являются частью «комплексного видения».

Советник американского лидера подчеркнул, что в ближайшие месяцы он доложит о стратегии, благодаря которой Израилю удастся урегулировать ситуацию на Ближнем Востоке.

Ранее отношения с Израилем разорвала Колумбия. президент латиноамериканской страны Густаво Петро обвинил израильское правительство в геноциде палестинцев в секторе Газа. Он отметил, что из-за действий ЦАХАЛ в анклаве погибали мирные жители, в том числе дети.

США Израиль Белый дом в США Саудовская Аравия Джо Байден Конфликт Израиля и Палестины
05 мая 2024, 14:24
Иран осенью приступит к стройке «ядерного острова»
Global Look Press
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Иран возведет «ядерный остров» АЭС «Карун». Строительные работы стартуют через несколько месяцев, сообщило РИА «Новости».

«С божьей помощью, в текущем году будет осуществлена первая заливка бетона „ядерного острова“ АЭС „Карун“… Надеюсь, что [это произойдет] осенью», - заявил глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммад Эслами.

Журналисты уточнили, что «ядерный остров» представляет собой несколько зданий и сооружений, которые будут обеспечивать работу ядерного реактора атомной станции.

Заливка бетона в фундамент «ядерного острова» даст старт строительству реакторного здания и энергоблока АЭС.

Ранее директор Центра продвинутой безопасности, стратегических и интеграционных исследований (CASSIS) при Университете Бонна Ульрих Шли заявил, что Иран за несколько недель сможет создать ядерное оружие. По его словам, есть риски, что израильско-иранский конфликт перерастет в ядерное противостояние.

Строительство Иран
05 мая 2024, 14:12
Автор «Гарри Поттера» пообещала написать еще шесть книг
Unsplash
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Писательница Джоан Роулинг, автор популярной серии книг про Гарри Поттера, пообещала выпустить еще шесть книг. Он этом она рассказала в интервью The Times.

«У меня в голове [еще] шесть книг», - сказала она.

Сейчас писательница работает над восьмым романом о частном детективе Корморане Страйке. Роулинг заявила, что будет еще два тома по этой вселенной. После завершения саги о мальчике-волшебнике писательница под псевдонимом Роберт Гэлбрейт выпустила серию детективов о бывшем военном Кормороне Страйке, ставшим сыщиком, и его помощнице Робин.

«А затем три книги, до создания которых мне очень хочется добраться», - добавила Роулинг.

Также она рассказала, что ей нравится писать свои произведения от руки, особенно ночью.

Роулинг в последние несколько лет критикуют, обвиняя в трансфобии. Писательница оказалась замешана в нескольких крупных скандалов. Ранее обиженный телеведущий-трансгендер* Индиа Уиллоуби подал заявление в полицию на автора из-за комментария в соцсети. Его возмутило, что писательница назвала его мужчиной, хотя по собственным убеждениям он - женщина.

* Движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в России.

Книги Соцсети Гарри Поттер Писатели
05 мая 2024, 13:53
Израиль заблокирует телеканал Al Jazeera
Global Look Press
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Правительство Израиля решило закрыть телеканал Al Jazeera на территории страны. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху в соцсети Х сообщил, что кабмин единогласно поддержал такое решение.

«Возглавляемое мной правительство единогласно приняло решение: в Израиле будет закрыт провокационный канал Al Jazeera», - указал он.

Приостановить вещание катарского телеканала Al Jazeera в Израиле решили из-за его репортажей о войне в Газе.

Закон, который разрешает закрывать в стране «враждебные СМИ», парламент Израиля утвердил во втором и третьем чтениях. Тогда стало известно, что после одобрения закона премьер-министр Нетаньяху немедленно примет меры по закрытию офиса Al Jazeera. У властей также будут полномочия конфисковывать оборудование прессы, если будет установлено, что ее деятельность наносит «реальный ущерб безопасности государства».

Ранее телеканал Al Jazeera сообщал, что самолеты ВВС Израиля нанесли удары по южной и центральной части сектора Газа. В результате бомбардировок погибли 15 палестинцев. Кроме того, журналисты рассказали, что более 150 тел нашли в массовом захоронении, организованном израильскими военными, в секторе Газа.

Израиль Военные Соцсети Конфликт Израиля и Палестины
05 мая 2024, 13:50
«Отбираем часть свободы». Макрон раскритиковал ограничение в два президентских срока
Global Look Press
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Лимит в два президентских срока является ошибочным, так как он ограничивает возможности избирателей. Об этом изданию La Tribune заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Он отметил, что не собирается вносить изменения в конституцию, но считает запрет непродуманным.

«Если вы спросите мое личное мнение, я думаю, что всегда лучше, когда мы оставляем выбор избирателям», - подчеркнул Макрон.

Французский лидер добавил, что его мнение необязательно означает намерение баллотироваться на третий президентский срок.

«Но когда мы вносим запреты в закон, мы каким-то образом отбираем часть свободы суверенных избирателей», - заключил глава государства.

Ранее глава запорожского общественного движения «Мы - вместе с Россией» Владимир Рогов уличил Макрона в том, что он хочет как можно дольше продержаться у власти. По словам политика, главе Франции не дает покоя «история успеха» президента Украины Владимира Зеленского, который отменил выборы в стране.

Законы Запреты Эммануэль Макрон Франция

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