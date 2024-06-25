США назвали своего основного союзника вне НАТО

«Объявляю Кению основным союзником США вне НАТО для целей <…> закона [о зарубежной помощи] и закона о контроле за экспортом вооружения», - сказано в меморандуме.

Такой привилегированный статус есть у 20 государств, среди которых - Катар, Колумбия и Кения. Их добавили при Байдене.

О том, что Байден решил наделить Кению статусом союзника США вне НАТО стало известно еще в мае. По словам представителя Белого дома, это сделает страну партнером Америки по глобальным вопросам.

Ранее глава Штатов решил найти специалиста по мемам. От него будут требовать новых идей и развития сотрудничества с подкастерами.