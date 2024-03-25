25 марта 2024, 16:43

США назвали причиной мировой напряженности

РИА «Новости»
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Политическое руководство США считает, что оно правит всем миром, что в итоге ведет к большой напряженности. Об этом РИА «Новости» сообщил профессор Колумбийского университета, американский экономист Джеффри Сакс.

По его словам, когда Вашингтон поймет необходимость сотрудничества с Китаем, Россией и другими странами многополярного мира, то наступит эра мирного взаимодействия.

«На самом деле торговая напряженность стала результатом попыток США по замедлению экономического прогресса Китая. В целом стремление США сохранить однополярность и гегемонию в мире привело к тому, что реальностью стала многополярность», - сказал Сакс.

Экономист выразил уверенность, что принятие Штатами многополярности существенно разрядит мировую напряженность.

«Политический класс в США сильно оторван от базовых фактов. Они думают, что правят миром, что очень опасно и влечет за собой напряженность повсюду», - добавил он.

Ранее президент России Владимир Путин назвал неотвратимым переход мира на многополярную модель.

США Международные отношения Россия Китай
25 марта 2024, 16:32
Зеленского обвинили в уклонении от ответственности за мобилизацию
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Власти Украины не хотят брать на себя ответственность за принятие закона о мобилизации и перекидывают ее как «горячую картошку». Это также касается президента Владимира Зеленского. Такое мнение в интервью Politico высказал депутат Рады Николай Княжицкий.

По его словам, ВСУ нужно много людей, но даже в партии «Слуга народа» многие выступают против закона, подчеркивая, что он противоречит конвенции ЕС о правах человека.

«Зеленский не хочет брать на себя ответственность за мобилизацию и говорит о том, что это - ответственность министерств», - пояснил украинский парламентарий.

А министры, в свою очередь, тоже боятся «обжечь руки» и скидывают ответственность на парламент, подытожил Княжицкий.

Рада Украины также рассмотрит законопроект об упразднении категории «ограниченно годных» к воинской служб е. Украинцев, которые имеют такой статус, вновь отправят на медкомиссию.

Владимир Зеленский Верховная рада Депутаты Партия Слуга народа
25 марта 2024, 15:12
ЕС остановил сотрудничество с Россией по безопасности
Unsplash
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Евросоюз приостановил сотрудничество с Россией из-за конфликта на Украине, в том числе по линии безопасности. Однако не исключено его возобновление, заявил представитель дипломатической службы ЕС Петр Стано. Об этом сообщило РИА «Новости».

Стано подчеркнул, что европейские власти осуждают теракт в Красногорске.

«Если Россия обратится с заслуживающим доверие предложением, которое бы было основано на соблюдении международных правил, то ЕС, вероятно, не откажет», - добавил он.

Теракт в Crocus City Hall, который произошел 22 марта, осудили в военно-политическом блоке НАТО. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель также негативно высказался об атаке на посетителей подмосковного развлекательного комплекса. Он назвал произошедшее «отвратительным нападением».

Терроризм Россия Евросоюз
25 марта 2024, 12:18
Лукашенко сутки поддерживал связь с Путиным после теракта в Crocus City Hall
РИА «Новости»
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Лидер Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что сутки поддерживал прямую связь с президентом России Владимиром Путиным после теракта в концертном зале Crocus City Hall. Об этом он рассказал на встрече с губернатором Омской области Виталием Хоценко.

«На связи с президентом Путиным мы находились сутки, работали очень плотно. Вы знаете, чем это закончилось. Это свидетельство того, как спецслужбы и два президента должны работать в Союзном государстве», - отметил Лукашенко.

Белорусский лидер добавил, что в нынешнее время России и Белоруссии нельзя расслабляться.

«Нас будут пытаться качать, наклонять. Не дадут нам спокойной жизни, мы еще накануне президентских выборов с Путиным об этом говорили. События в Подмосковье показали, что истории будут сложными и запутанными», - добавил он.

Теракт в Crocus City Hall произошел 22 марта. Жертвами стали 137 человек, еще 182 пострадали. Накануне Путин в резиденции Ново-Огареве поставил свечу за погибших в концертном зале.

Белоруссия Россия Владимир Путин Стрельба в Crocus City Hall
25 марта 2024, 11:37
Мощные взрывы прогремели в Киеве
РИА «Новости»
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Днем в понедельник в Киеве прогремели несколько мощных взрывов. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр города Виталий Кличко.

«Взрывы в столице. Срочно в укрытие», - написал он.

Взрывы Киев

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