02 августа 2024, 08:37

США назвали кандидата от оппозиции победителем на выборах в Венесуэле

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Из-за большого количества ошибок при подсчете результатов и обработке избирательных бюллетеней на выборах в Венесуэле местные власти не учли волю своего народа, поэтому Соединенные Штаты признают победу кандидата от оппозиции Эдмундо Гонсалеса Уррутия. С таким заявлением выступила пресс-служба Госдепа США.

Госсекретарь Энтони Блинкен отметил, что Национальный избирательный совет Венесуэлы все еще не предоставил данные по подсчету всех бюллетеней, однако заблаговременно объявил действующего президента страны Николаса Мадуро победителем.

«Их неспособность предоставить официальные результаты голосования, а также многочисленные нарушения в ходе всего процесса лишили какой-либо достоверности объявленный результат», - сказал он.

Действующий глава государства Николас Мадуро в ходе выборов 28 июля набрал 51,2% голосов, на счету Уррутии 44,2%. После этого в стране вспыхнули массовые беспорядки.

США Венесуэла Николас Мадуро Выборы
02 августа 2024, 08:09
Доступ к Instagram заблокировали в Турции
Pxhere
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В Турции утром 2 августа заблокировали доступ к социальной сети Instagram*. Решение об этом принял Совет по технологиям и коммуникациям, сообщил ТАСС.

При этом причины блокировки на сайте ведомства не привели. Также не назвали и продолжительность введенных ограничений.

По мнению журналистов местной газеты Birgün , эти меры могут быть связаны в связи с блокировкой Instagram* соболезнований в связи с убийством главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании. Такие действия со стороны соцсети ранее осудил глава управления коммуникаций администрации президента Турции Фахреттин Алтун.

Исмаил Хания погиб в Тегеране в результате удара ЦАХАЛ по его резиденции.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Турция Соцсети
02 августа 2024, 07:48
США перенаправил поставки газа из Европы в более платежеспособную Азию
РИА «Новости»
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Американские компании сократили поставки газа в Европу ради сотрудничества с Азией. Из-за этого европейские страны не смогли отказаться от закупок в России, сообщил Business Insider.

До феврале 2022 года Европа импортировала 40% газа из России и за два года сократила его долю до 15%. Объемы закупок все это время оставались относительно стабильными и составляли от 850 тысяч до 1,6 миллиона тонн ежемесячно.

Европейские страны рассчитывали отказаться от российского топлива. В июне 2022 года США впервые поставили им больше газа, чем Россия, однако к середине 2024 года разница сократилась до самого низкого уровня с конца 2021 года. Если в январе Европа импортировала 5,2 миллиона тонн американского газа и всего 1,5 миллиона российского, то в июле - 1,5 и 1,3 миллиона соответственно.

Журналисты выяснили, что американские производители СПГ решили отправлять свои грузы туда, где больше денег. В конце июля спотовые партии СПГ для поставок в Северную Азию стоили около 12 долларов за миллион британских тепловых единиц против 10,30 доллара ммБТЕ для поставок в Европу.

Евросоюз ограничил транзит российского газа , запретив поставлять его третьим странам. Новая мера вошла в 14-й пакет санкций.

США Экспорт Газ Европа Россия
02 августа 2024, 07:32
«Хезболла» запустила ракеты по израильским самолетам
Pxhere
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Военные «Хезболла» выпустили ракеты по самолетам израильской ВВС, которые нарушили воздушное пространство Ливана. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на заявление шиитского движения сопротивления.

«Подразделения ПВО ночью в четверг запустили ракеты по вражеским боевым самолетам в воздушном пространстве Южного Ливана», - указали представители движения.

В заявлении уточнили, что самолеты Израиля вынудили вернуться вглубь своего воздушного пространства.

Впервые «Хезболла» сообщила о применении систем противовоздушной обороны 6 июня. Тогда зенитные ракеты использовали против сверхзвуковых самолетов Израиля, которые вторглись в воздушное пространство на юге Ливана. ПВО вынудила их покинуть территорию. Второй раз движение сообщило о наличии этого вооружения спустя несколько дней.

Недавно ливанское движение осудило убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании. «Хезболла» пригрозило усилить борьбу с Израилем.

Израиль Ракеты Самолеты ПВО
02 августа 2024, 05:41
В Германии заявили о двойной победе Путина
РИА «Новости»
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В Германии заявили о двойной победе президента России Владимира Путина, который не только вернул граждан страны, но и навязал свои условия западным странам. Об этом сообщила немецкая газета Die Welt.

«В рамках исторической сделки Россия освобождает политических заключенных. Но это двойная победа Путина. Теперь Кремль диктует условия Западу», - говорится в публикации.

Издание опасается, что это может создать опасные условия в будущем.

Ранее в ФСБ объявили о возвращении на Родину восьми человек , которые были задержаны или находились в местах заключения в ряде натовских стран. Вместе с ними в Россию вернулись их дети.

В частности, Запад согласился обменять супружескую пару Артема и Анны Дульцевых , которых оказались законспирированными разведчиками. Их задержали в Словении в 2023 году.

Освободился также испанский журналист Павел Рубцов (Пабло Гонсалес), задержанный в Польше по подозрению в шпионаже в пользу России. В список на обмен попал уроженец Таллина и гражданин РФ Вадим Коношенок, задержанный в Эстонии в 2022 году, а затем экстрадированный по запросу США.

Россия, в свою очередь, отдала взамен за своих граждан бывшего морпеха США Пола Уилана и журналиста Эвана Гершковича , задержанных за шпионаж.

Германия Заключенные Россия Владимир Путин

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