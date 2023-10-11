США назвали главным выгодоприобретателем вооруженных конфликтов

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Он отметил, что после начала палестино-израильского конфликта резко выросли в стоимости акции крупнейших оружейных корпораций в США.

«США для удовлетворения своих экономических интересов всегда использовали трагедии миллионов людей. После Первой мировой войны их ВВП увеличился практически вдвое, а страна превратилась в кредитора из должника», - написал политик.

По словам Володина, Вторую мировую войну Штаты также использовали для наращивания экономической мощи, поставляя в кредит военную помощь союзникам.

«Методы страны не меняются, хотя прошли десятилетия. Мы это раньше видели в Сирии, Ливии, Ираке, Афганистане. Кому война, а кому мать родная. И сейчас авианосцы США идут к берегам Израиля и Палестины, чтобы развязать выгодную им войну», - добавил спикер нижней палаты парламента.

В ночь на среду стало известно, что американский авианосец USS Gerald R. Ford на фоне эскалации на Ближнем Востоке прибыл в восточную часть Средиземного моря.