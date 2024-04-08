США навредили себе развязыванием войн в других странах

Странам Евросоюза следует нарастить свои оборонные возможности, так как США после президентских выборов могут свернуть свою помощь, заявил верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на международном форуме в Брюсселе. Об этом сообщили «Известия».

«Необходимо, чтобы граждане понимали, что американский зонтик, который защищал нас во время холодной войны и после нее, возможно, не всегда будет на месте», - сказал он.

Жозеп Боррель призвал поставить оборонные возможности в центр европейской политики и озаботиться их укреплением. Он допустил, что для этого придется взять займы.

По словам главы евродипломатии, в военном отношении Евросоюз сможет рассчитывать только на себя. Жозеп Боррель заявил, что ситуация в НАТО во многом зависит от итогов будущих президентских выборов в США.

В случае переизбрания одним из первых решений Дональда Трампа может стать выход США из НАТО , заявил его бывший советник Джон Болтон. По его словам, политик пытался добиться этого в 2018 году и теперь продолжит свое начинание.