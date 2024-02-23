23 февраля 2024, 05:16

США напрямую обсуждали с Россией вопрос ядерного оружия в космосе — СМИ

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Соединенные Штаты предупредили Россию о недопустимости размещения ядерного оружия в космосе. Об этом написало издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники в американской администрации.

Источники газеты сообщили, что в переговорах участвовали советник американского президента Джейк Салливан и его коллега из России Юрий Ушаков. Салливан подтвердил факт взаимодействия с Россией по вопросам противоспутникового потенциала, но отказался сообщить подробности.

Другой информатор сообщил, что на прошлой неделе директор ЦРУ Уильям Бернс обратился к главе СВР России Сергею Нарышкину.

США обвинили Россию в желании вывести в космос ядерное оружие. Американские СМИ утверждают, что это произойдет уже в 2024 году.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу прокомментировал эти слухи на встрече с президентом Владимиром Путиным. Он напомнил, что российская сторона всегда была категорически против размещения ядерного оружия в космосе.

Ядерное оружие США Россия Переговоры Оружие Космос
23 февраля 2024, 03:42
Пашинян обвинил Россию в призывах к перевороту в Армении
РИА «Новости»
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Российские чиновники призывали население Армении свергнуть власть. С такими обвинениями в эфире телеканала France 24 выступил премьер-министр республики Никол Пашинян.

По словам армянского премьера, осенью 2023 года высокопоставленные российские чиновники «открыто призывали население Армении восставать и свергать власть». Пашинян при этом не озвучил ни одной фамилии.

В интервью телеканалу премьер пожаловался, что в последние шесть лет наблюдает в российских СМИ «антиармянскую пропаганду».

В беседе с France 24 Пашинян заявил, что Армения заморозила участие в ОДКБ, так как условия договора о коллективной безопасности не были выполнены.

Армения Россия Чиновники
23 февраля 2024, 02:43
Путин назвал одну из самых важных ценностей России
РИА «Новости»
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Одними из самых важных и непререкаемых ценностей России является преданность Отчизне. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в своем поздравлении с Днем защитника Отечества.

«Защитники Отечества в нашей стране окружены подлинной народной любовью, а преданность Отчизне, святой долг беречь ее, отстаивать каждую пядь своей земли всегда были и остаются нашими важнейшими непререкаемыми ценностями», - заявил президент.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу приказал провести праздничные салюты в ряде российских городов 23 февраля. Салюты пустят в Москве, Санкт-Петербурге , Новороссийске, Волгограде, Мурманске, Смоленске, Туле, Керчи и Севастополе.

Московские коммунальщики в длинные выходные, с 23 по 25 февраля, будут работать в усиленном темпе. Около 1,5 тысячи аварийных бригад и пожарных привели в готовность. Также в этот период изменится график работы социальных учреждений и государственных служб Москвы.

Санкт-Петербург Россия Работа Владимир Путин 23 февраля Москва
23 февраля 2024, 02:22
Армения заморозила участие в ОДКБ
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Договор о коллективной безопасности в отношении Армении не был выполнен, поэтому власти страны заморозили участие в ОДКБ. Об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в интервью телеканалу France24.

«По нашему мнению, договор о коллективной безопасности в отношении Армении не был выполнен, в особенности в 2021–2022 годах, и это не могло остаться незамеченным нами», - пояснил Пашинян.

Ереван заморозил свое участие в договоре, отметил премьер и добавил, что «посмотрим, что будет дальше».

Пашинян обвинил власти Азербайджана в подготовке новой войны против Армении. Премьер заявил, что мирное сосуществование двух стран представляется маловероятным.

Армения Отношения Войны ОДКБ
23 февраля 2024, 01:58
Пашинян обвинил Азербайджан в подготовке новой войны против Армении
РИА «Новости»
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Азербайджан готовится к новой войне с Арменией, поэтому мирное сосуществование двух стран на сегодняшний день представляется маловероятным. Об этом в интервью телеканалу France 24 заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

По его словам, Азербайджан считает Армению частью своей территории. При такой позиции Баку мир между двумя странами немыслим, подчеркнул армянский лидер.

«Если брать в расчет заявления Азербайджана, можно сделать вывод, что новая атака против Армении очень вероятна», - отметил Пашинян и уточнил, что в свете текущего развития событий Ереван склоняется к мысли о том, что сосед готовит новое нападение.

Ранее сообщалось, что в центре Еревана состоялся митинг с требованием отставки Пашиняна. Акцию протеста на площади Свободы организовало движение «Вместе» и приурочило ее к 36-й годовщине начала карабахского движения.

Армения Войны Азербайджан

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