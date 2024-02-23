Источники газеты сообщили, что в переговорах участвовали советник американского президента Джейк Салливан и его коллега из России Юрий Ушаков. Салливан подтвердил факт взаимодействия с Россией по вопросам противоспутникового потенциала, но отказался сообщить подробности.

Другой информатор сообщил, что на прошлой неделе директор ЦРУ Уильям Бернс обратился к главе СВР России Сергею Нарышкину.

США обвинили Россию в желании вывести в космос ядерное оружие. Американские СМИ утверждают, что это произойдет уже в 2024 году.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу прокомментировал эти слухи на встрече с президентом Владимиром Путиным. Он напомнил, что российская сторона всегда была категорически против размещения ядерного оружия в космосе.