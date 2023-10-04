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По данным СМИ, Центральное командование Вооруженных сил США сообщит о таком шаге до конца недели. Уточняется, что партия иранского вооружения была перехвачена на пути в Йемен. Таким образом Соединенные Штаты намерены закрыть наиболее острые потребности бойцов ВСУ, которые ожидают дополнительные средства от США.

В январе французские и американские военные моряки перехватили в Оманском заливе судно, которое, предположительно, везло в Йемен партию оружия из Ирана. На борту нашли более трех тысяч автоматов, 23 противотанковые управляемые ракеты и 578 тысяч патронов.

Глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр ранее заявил, что в западных странах практически закончилось оружие для Украины. Склады пустеют, а темпы производства не увеличиваются.