США направили помощь израильской армии

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Байден проинформировал Нетаньяху об интенсивной дипломатической работе, проведенной США за последние 24 часа в поддержку Израиля. Сейчас в страну направляется дополнительная помощь для армии.

Стороны также обсудили продолжающиеся усилия, которые направлены на то, чтобы ни один из врагов Израиля не считал, что может или должен извлекать выгоду из сложившейся ситуации.

«Лидеры двух стран обязались поддерживать регулярные контакты в течение ближайших дней», - говорится в сообщении.

До этого американский лидер распорядился оказать дополнительную поддержку Израилю в связи с атакой палестинского движения ХАМАС. Байден также выразил безоговорочную поддержку страны.

Утром 7 октября израильские территории подверглись массированной ракетной атаке со стороны сектора Газа. В ответ Израиль нанес удар по целям в палестинском анклаве. Днем 8 октября Нетаньяху заявил о начале войны против ХАМАС.