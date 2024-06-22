22 июня 2024, 13:22

США направили авианосец в Южную Корею после визита Путина в КНДР

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Южнокорейский военно-морской порт города Пусан принял военный корабль США Theodore Roosevelt, который будет участвовать в морских учениях стран региона. Как сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Военно-морской флот страны, к американскому авианосцу уже присоединились эсминцы Halsey и Daniel Inouye.

По данным военного ведомства, США, Южная Корея и Япония проведут многодневные маневры под названием «Край свободы» в рамках укрепления сотрудничества в области безопасности на фоне роста угроз со стороны КНДР.

Командир девятой авианосной ударной группы контр-адмирал США Кристофер Александер заявил, что целью учений станут повышение тактических возможностей и улучшение взаимодействия флотов трех стран в непредвиденной ситуации в регионе.

Он подчеркнул, что маневры запланировали еще несколько месяцев назад и отношения к объявленному Россией и КНДР углублению взаимодействия не имеют.

Об учениях страны договорились в мае во время конференции по безопасности «Диалог Шангри-Ла». Военные США, Южной Кореи и Японии проведут воздушные, морские и подводные маневры, а также учения в киберпространстве.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов ранее упрекнул американских дипломатов в том, что они направили свою делегацию во Вьетнам сразу после визита президента России Владимира Путина. По мнению дипломата, таким образом США хотят нивелировать положительный эффект внешней политики России.

Президент России Владимир Путин по итогам переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном подписал договор о всеобъемлющем партнерстве двух стран. В ходе общения с журналистами российский лидер пояснил, что соглашение предусматривает взаимную помощь, если одна из сторон подвергнется нападению извне.

США Военные учения Южная Корея
22 июня 2024, 15:05
Россия ответит на закрытие своих визовых центров в США
РИА «Новости»
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США получат адекватный ответ на решение о закрытии российских визовых центров и лишении права дипломатов не платить налоги в стране. Об этом в комментарии РИА «Новости» заявила официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова.

«В случае реализации подобных мер российская сторона даст адекватный ответ», - заявила представитель внешнеполитического ведомства.

О возможном закрытии работающих в США двух визовых центров России ранее заявил посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. Он добавил, что американские власти также намерены лишить дипломатов налоговых послаблений, которые позволяли им не уплачивать сборы в казну страны.

Дипломат пояснил, что речь идет о специальных карточках , которые российские дипломаты используют за рубежом при покупках без отчисления налогов.

Антонов отметил, что никакого объяснения от внешнеполитического ведомства США об обоснованности таких мер получить не удалось.

США Визы Мария Захарова Международные отношения Россия МИД РФ
22 июня 2024, 08:54
Премьер Госсовета Китая отменил встречу с вице-канцлером Германии
РИА «Новости»
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Премьер-министр Госсовета Китая Ли Цян отменил встречу с министром экономики и проблем климата Германии, вице-канцлером Робертом Хабеком. Об этом сообщила немецкая газета Welt Am Sonnag.

Планировалось, что встреча Ли Цяна и Хабека пройдет 22 июня во время визита вице-канцлера в КНР. Однако представители делегации министра позже заявили, что мероприятие «не удалось назначить».

При этом Хабек, по данным издания, «понятия не имеет, почему встреча не состоялась». В Китай он приехал 21 июня. В рабочем графике политика есть посещение Пекина, Шанхая и Ханчжоу.

Во время пребывания в столице Китая вице-канцлер сделал заявления о необходимости реформирование стратегии Германии в отношении Китая. По его оценке, такая стратегия должна содержать долгосрочный план. Тут же он отметил, что у китайской стороны подобный план наверняка есть.

Германия Китай
22 июня 2024, 05:44
Россию захотели исключить из сотрудничества с Интерполом
РИА «Новости»
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Интерпол не выполняет запросы РФ, а также скрывает информацию от российских правоохранительных органов. Об этом рассказал министр внутренних дел Владимир Колокольцев на встрече с генпрокурором КНР Ин Юном. Его слова привело РИА «Новости».

«Политизация международного сотрудничества в правоохранительной сфере крайне контрпродуктивная. С чем мы сегодня сталкиваемся по линии сотрудничества в рамках международной организации полиции Интерпола - попытки исключить РФ из системы международного полицейского взаимодействия», - заявил Колокольцев.

Министр добавил, что российские правоохранительные органы ежедневно сталкиваются с тем, что Интерпол игнорирует запросы России, а также скрывает информацию о разыскиваемых другими государствами преступниках.

В апреле стало известно, что Интерпол приостановил розыск бизнесмена Вячеслава Шеянова, которого подозревают в растрате более 330 миллионов рублей РЖД. Личные данные подозреваемого заблокировали в базе международного ведомства после обращения его адвоката.

РЖД Адвокаты МВД РФ Россия Полиция
22 июня 2024, 04:06
Польских пограничников обвинили в избиении мигрантов кольями
РИА «Новости»
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Представители силовых структур Польши жестоко обращаются с задержанными мигрантами. Для избиений они используют деревянные колья, сообщил РИА «Новости» официальный представитель Брестской пограничной группы Сергей Дмитриев.

«Чаще всего выдворенные из Польши мигранты жалуются на то, что применяются при избиении телескопические дубинки или просто дреколье, которое находят в лесу», - сказал он.

По словам Дмитриева, также военные пускают в ход практически все спецсредства. Например, электрошокеры или баллончики со слезоточивым газом.

С 13 июня власти Польши ввели на границе с Белоруссией буферную зону. После этого польские фермеры стали «минировать» границу свиным навозом , чтобы отпугнуть нелегальных мигрантов и научить правительство защищать территорию.

Белоруссия Мигранты Военные Польша Избиения

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